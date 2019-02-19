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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ясли станут ближе

Кировская семья доказала свое право на место в детсаду недалеко от дома
Текст: Андрей Андреев (Киров)
Российская газета - Федеральный выпуск № 36(7794)
Дочери кировчанки Натальи Русаковой исполнилось три года, и мама подала заявление в детский сад. Но в департаменте образования она получила отказ в связи с нехваткой мест - сегодня в областном центре по этой причине не посещают дошкольные учреждения более двух тысяч малышей, которым уже исполнилось три года.

Наталью такой поворот дела не устроил, и она обратилась в Первомайский суд Кирова с иском обязать мэрию предоставить место в детском саду. Администрация города предложила "компромиссный вариант": свободное место нашли в садике в селе Русское, которое формально входит в состав областного центра, но фактически находится в 20 километрах от него. Естественно, кировчанка от такого "подарка" отказалась.

Фото: Тагир Раджавов
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- Мы живем в центре города, - рассказала "РГ" Наталья, - машины у нас нет, а с учетом того, что до остановки автобуса нужно надо еще добраться, на дорогу в один конец уходило бы около двух часов. А интервал движения между автобусами этого направления - несколько часов.

Но суд решил, что место в детсаду предоставлено, иск к администрации города не удовлетворил, и Наталья подала апелляцию в областной суд. Последний, сочтя ее доводы справедливыми, отменил решение первой инстанции и обязал чиновников в течение месяца предоставить ребенку место в детсаду, максимально приближенном к проживанию. По нормативам для полумиллионного города это в радиусе 500 метров.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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