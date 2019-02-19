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19.02.2019 21:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вышел из строгого режима

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков освободился из колонии в Мордовии
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
Во вторник освобожденный по решению суда отставной полковник Владимир Квачков впервые переступил порог мордовской колонии и вышел к ожидавшим его родным, друзьям и прессе.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Напомним, что до окончания срока заключения он не досидел совсем чуть-чуть - всего несколько месяцев.

Но вышел за ворота колонии Владимир Квачков в связи с декриминализацией 282-й статьи за экстремизм, по которой его осудили.

Журналистов, которые встречали вчера отставного полковника на свободе, конечно, больше всего интересовали его планы на будущее.

Владимир Квачков рассказал, что "никаких противоправных действий" он не планирует.

Фото: iStock
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"У меня уже десять лет лежит почти готовая докторская диссертация. Тема, конечно, закрытая: "Общая теория специальных операций вооруженных сил".

Мне кажется, очень актуальная работа и не устарела. Надо только чуть-чуть обновить цитаты - и хочу защищаться. Даже монографии и статьи по этой диссертации опубликованы. Так что намерен соискать звание доктора наук - кандидатом-то я давно стал", - рассказал Квачков.

А еще Квачков добавил: "Ни в какую партию я вступать не буду, никакую партию организовывать не буду".

- Вся моя дальнейшая деятельность будет направлена на пропаганду русского православного государства и на то, чтобы поспособствовать объединению церквей. На это потребуется еще лет 25-30, не меньше. Воцерковлять русский народ буду, - заявил отставной полковник ГРУ.

Напомним, что имя отставного полковника стало широко известно после того, как его обвинили в покушении на Анатолия Чубайса.

Примечательно, что в серьезность обвинений тогда не поверили ни средства массовой информации, ни два состава присяжных заседателей.

После того, как судьи из народа дважды оправдали полковника, он физически не успел воспользоваться плодами такого вердикта суда.

"У меня уже десять лет лежит почти готовая доктор-ская диссертация. Тема закрытая: "Теория специаль-ных операций воо-руженных сил", сказал Квачков

Его тут же, на выходе, обвинили по другой уголовной статье, более суровой.

Девять лет назад - в 2010 году Владимира Квачкова с шумом вновь арестовали уже по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Следствие работало долго.

В 2013 году за то, что якобы несколько пенсионеров, вооруженных арбалетом, под его руководством отправились в поход, конечной целью которого было покорение столицы, Квачкова приговорили.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Он получил восемь лет в колонии строгого режима.

Когда срок близился к концу, повышенную бдительность проявили органы Мордовии.

По их версии, заключенный Владимир Квачков сам записал некое видеообращение неизвестно для кого, потом неизвестные граждане вынесли видео из колонии, передали другим неизвестным, которые выложили его в сеть.

За эту очень странную запись заключенному Квачкову в августе 2017-го военный суд добавил полтора года колонии строгого режима по статье 282 Уголовного кодекса РФ.

Полковника признали виновным в возбуждении неизвестно у кого ненависти или вражды.

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