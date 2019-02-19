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19.02.2019 14:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермские школьницы пять месяцев не ходили в школу из-за манту

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В пермской гимназии № 3 две ученицы уже пять месяцев находятся на домашнем обучении. Им воспрещено посещать занятия в гимназии из-за отсутствия туберкулиновой пробы манту.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Как пояснили "РГ" в департаменте образования города Перми, учащимся гимназии №3 в начале учебного года было выдано направление к врачу-фтизиатру, но родители школьниц решили сделать альтернативный тест. При этом они не предоставили необходимую в подобном случае справку от врача об отсутствии туберкулеза.

Руководство школы на законном основании (Санитарно-эпидемиологические правила п.1.3 и п.5.7) не допустило учащихся до занятий, предоставив детям возможность обучаться в дистанционном режиме: получать задания посредством электронного дневника, проводить скайп-сессии с учителями.

Как только родители исполнят требования закона, школьники смогут вернуться к образовательному процессу в стенах учебного заведения.

Общество Образование Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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