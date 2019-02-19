Пермский подросток украл 400 тысяч рублей и раздал друзьям

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города Чернушки. Его обвиняют в краже 400 тысяч рублей.

Как пояснили РГ в СУ СК России по Пермскому краю, следствие установило, что юноша проник в торговый павильон, откуда похитил 400 тысяч рублей. Украденные денежные средства подросток частично потратил на приобретение дорогой одежды и мобильного телефона, а оставшиеся деньги раздал друзьям.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.