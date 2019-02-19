"РГ" писала о судьбе Веры Роговой - сироты, воспитанницы детского дома и матери-одиночки из Ульяновской области - год назад. В 2006 году местные власти предоставили ей жилье в ветхом доме 1927 года постройки на улице Максима Горького в поселке Цемзавод Сенгилеевского района.

Девушка была вынуждена подписать договор соцнайма, потому что без прописки нельзя было получать детское пособие на ее первую дочь. К тому же чиновники гарантировали, что квартира в полусгнившем доме с неисправным отоплением и вечными сквозняками - временная. Несколько лет спустя, поняв, что выполнять обещанное чиновники не собираются, Вера переехала в съемное жилье: оставаться в сыром холодном помещении с двумя детьми было опасно для их здоровья. Арендовать квартиру девушке приходилось в складчину с подругой, отдавая за съем до половины заработка.

Год назад квартирный вопрос встал особенно остро, и Вера решилась обратиться к журналистам. Тем более, в 2015-м злополучный дом признали аварийным, и у властей появилась обязанность предоставить его жителям новые квартиры. Вот только очередь на расселение должна была дойти до них только в 2022-2023 годах.

Узнав о ситуации из газетных публикаций, в дело вмешалась прокуратура. Она обратилась в суд с требованием предоставить сироте с детьми жилье вне очереди. Районный суд иск не удовлетворил, потребовалось обращение в апелляционную инстанцию. Областной суд счел доводы прокуратуры убедительными и обязал чиновников предоставить Вере Роговой квартиру. На днях решение было исполнено.

В проблемном доме все еще обитают двое других жильцов, в том числе 73-летняя пенсионерка

- Действительно, нам с детьми предоставили квартиру в новом доме на улице Шевченко в Сенгилее. Я довольна, - рассказала Вера корреспонденту "РГ".

Однако в проблемном доме все еще обитают двое других жильцов, в том числе 73-летняя пенсионерка Валентина Дырочкина, о которой в той нашей публикации также шла речь. Мы снова связались с женщиной. Она пожаловалась "РГ", что власти только обещают ей переселение, но дальше слов дело пока не сдвинулось.

К слову, год назад глава администрации Сенгилеевского района Вячеслав Ковель заверил "РГ", что весь аварийный дом на улице Горького расселят до конца декабря. Но вот на дворе февраль, а новое жилье получила пока только Вера Рогова. Осенью чиновник сменил статус, став депутатом областного Заксобрания, однако, по его словам, продолжает держать ситуацию на личном контроле.

- Расселение замедлилось, потому что в прошлом году нам не удалось решить вопрос с софинансированием строительства нового дома. Но застройщика мы уже определили, проект нового дома готов. Я думаю, весной стройка начнется, - вновь заверил "РГ" Вячеслав Ковель.

По информации министерства строительства Ульяновской области, в регионе насчитывается 241 аварийный дом, где проживают 5835 человек. В нынешнем году планируется расселить 11 аварийных многоквартирных домов в пяти муниципальных образованиях области, в том числе в Сенгилеевском районе.