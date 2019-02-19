Новости

В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны 21:08
В Марселе скончался напавший на прохожих с ножом злоумышленник 20:55
Реальные доходы россиян снизились на 1,3 процента в январе 20:40
Парковка на улице Гарибальди в Москве стала бесплатной 20:37
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные 20:35
Суд признал бывшую жену Джигарханяна виновной в слежке за мужем 20:35
Румас: Повышение эффективности госсектора будет ключевой задачей кабинета 20:25
Глава МЧС призвал регионы усилить меры пожарной безопасности 20:19
В Марселе злоумышленник напал с ножом на прохожих 20:05
Вертолеты Балтфлота сбросили ракеты и бомбы на "вражеские" корабли 19:48
В центре Москвы перекроют движение в день послания президента 19:38
РПЦ осудила задержание митрополита Митрофана на Украине 19:33
Сергей Бурунов сыграет гендиректора телеканала 19:32
Михаил Боярский признался, что в его славе "виноваты" "Битлз" 19:30
Квартиру арестованного подмосковного чиновника продадут на торгах 19:29
В Оренбурге ввели режим ЧС из-за снежных заносов 19:26
Глава нижегородской псевдолечебницы осужден за похищение людей 19:23
"Локомотив" выбыл из Юношеской лиги УЕФА 19:02
Москвичи голосованием решат, какое медучреждение будет на месте роддома №10 18:56
СК возбудил дело о мошенничестве в отношении замглавы Щелковского района 18:45
Умер актер и режиссер Борис Яшин 18:45
По "Дорогам Победы" проехали свыше 600 тысяч школьников и студентов 18:35
В Ростовской области из-за сообщений о бомбах провели эвакуацию 18:34
Туристов накрыло снежной лавиной на швейцарском лыжном курорте 18:30
Danske Bank уходит из России и Прибалтики 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 20:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Очередь за соседями

После публикации "РГ" ульяновские власти переселили сироту в новое жилье
Текст: Виталий Ахмеров
Российская газета - Федеральный выпуск № 37(7795)
"РГ" писала о судьбе Веры Роговой - сироты, воспитанницы детского дома и матери-одиночки из Ульяновской области - год назад. В 2006 году местные власти предоставили ей жилье в ветхом доме 1927 года постройки на улице Максима Горького в поселке Цемзавод Сенгилеевского района.
Материал "На Максима Горького - несладко" вышел на полосе "Средняя Волга" "РГ - Недели" 15 февраля 2018 года. Фото: РГ Материал "На Максима Горького - несладко" вышел на полосе "Средняя Волга" "РГ - Недели" 15 февраля 2018 года. Фото: РГ
Материал "На Максима Горького - несладко" вышел на полосе "Средняя Волга" "РГ - Недели" 15 февраля 2018 года. Фото: РГ

Девушка была вынуждена подписать договор соцнайма, потому что без прописки нельзя было получать детское пособие на ее первую дочь. К тому же чиновники гарантировали, что квартира в полусгнившем доме с неисправным отоплением и вечными сквозняками - временная. Несколько лет спустя, поняв, что выполнять обещанное чиновники не собираются, Вера переехала в съемное жилье: оставаться в сыром холодном помещении с двумя детьми было опасно для их здоровья. Арендовать квартиру девушке приходилось в складчину с подругой, отдавая за съем до половины заработка.

На Вологодчине возбудили дело по запутанной истории 18-летней сироты

Год назад квартирный вопрос встал особенно остро, и Вера решилась обратиться к журналистам. Тем более, в 2015-м злополучный дом признали аварийным, и у властей появилась обязанность предоставить его жителям новые квартиры. Вот только очередь на расселение должна была дойти до них только в 2022-2023 годах.

Узнав о ситуации из газетных публикаций, в дело вмешалась прокуратура. Она обратилась в суд с требованием предоставить сироте с детьми жилье вне очереди. Районный суд иск не удовлетворил, потребовалось обращение в апелляционную инстанцию. Областной суд счел доводы прокуратуры убедительными и обязал чиновников предоставить Вере Роговой квартиру. На днях решение было исполнено.

В проблемном доме все еще обитают двое других жильцов, в том числе 73-летняя пенсионерка

- Действительно, нам с детьми предоставили квартиру в новом доме на улице Шевченко в Сенгилее. Я довольна, - рассказала Вера корреспонденту "РГ".

Однако в проблемном доме все еще обитают двое других жильцов, в том числе 73-летняя пенсионерка Валентина Дырочкина, о которой в той нашей публикации также шла речь. Мы снова связались с женщиной. Она пожаловалась "РГ", что власти только обещают ей переселение, но дальше слов дело пока не сдвинулось.

Фото: Юлия Потапова/ РГ
Сироте в Кузбассе не дали квартиру даже после решения суда

К слову, год назад глава администрации Сенгилеевского района Вячеслав Ковель заверил "РГ", что весь аварийный дом на улице Горького расселят до конца декабря. Но вот на дворе февраль, а новое жилье получила пока только Вера Рогова. Осенью чиновник сменил статус, став депутатом областного Заксобрания, однако, по его словам, продолжает держать ситуацию на личном контроле.

- Расселение замедлилось, потому что в прошлом году нам не удалось решить вопрос с софинансированием строительства нового дома. Но застройщика мы уже определили, проект нового дома готов. Я думаю, весной стройка начнется, - вновь заверил "РГ" Вячеслав Ковель.

По информации министерства строительства Ульяновской области, в регионе насчитывается 241 аварийный дом, где проживают 5835 человек. В нынешнем году планируется расселить 11 аварийных многоквартирных домов в пяти муниципальных образованиях области, в том числе в Сенгилеевском районе.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля
Минпромторг изучит законопроект о закрытии супермаркетов на выходные
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе