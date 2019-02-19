В Башкирии студент наехал на элетроопору, скрываясь от полиции

В ночь на 19 февраля в Стерлитамаке 19-летний водитель ВАЗ-2110, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС, въехал в электроопору. Об этом в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

На водителя "десятки" сотрудники патруля ГИБДД обратили внимание на улице Вокзальной и потребовали остановиться. Однако водитель только прибавил газу и попытался скрыться. Он выехал на улицу Худайбердина, едва не столкнувшись с другим автомобилем, а затем, не обращая внимания на светофоры, двинулся дальше, пока на одном из перекрестков не наехал на электроопору.

Сотрудники ДПС вывели из машины 19-летнего студента одного из техникумов Стерлитамака, уроженца Кармаскалинского района. Молодой водитель отказался пройти медосвидетельствование. Помощь медиков ему тоже не понадобилась.