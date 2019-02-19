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19.02.2019 11:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пермском музее нашли экспонат старше трех тысяч лет

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Фото: Пермский национальный исследовательский университет Фото: Пермский национальный исследовательский университет
Фото: Пермский национальный исследовательский университет

Научные сотрудники Государственного Эрмитажа подтвердили историческую ценность одного из экспонатов музея истории Пермского университета. По их оценкам, одна из ваз принадлежит к микенскому периоду древнегреческой культуры, а именно к XIII-XII веку до нашей эры.

Фото: iStock
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- Наша коллекция, уникальная для Урала и Сибири, родилась вместе с университетом более ста лет назад, - пояснила заместитель директора музея истории Пермского университета Елена Тарарухина. - Она задумывалась первыми профессорами как учебная. Студенты могли познакомиться со всем разнообразием, в том числе и античного мира. 

В дальнейшем экспонат музея истории Пермского университета будет представлен экспертами Государственного Эрмитажа в каталоге античной керамики из нескольких музеев России.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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