Видео: Казанец слепил 10-метрового "Снегалодона"

В деревне Кызыл Бакча Сармановского района РТ появился исполинских размеров снеговик. Его за 20 дней создал житель Казани Гаяз Искандаров.

Лепил, а точнее выстраивал, скульптуру из снежных блоков энтузиаст вручную. На это ушло 80 тонн снега.

В основание снеговика лег шар диаметром гесть метров. Диаметр второго шара - пять метров, третьего - четыре.

Высота "Снегаладона" без головного убора 9,4 метра. А в шапке, которой послужила бочка, - десять метров.

Фото и видео снежного гиганта Гаяз Искандаров выложил не только соцсетях, но и направил их представителям Рекорда России. Казанец рассчитывает попасть и в книгу рекордов Гиннеса.