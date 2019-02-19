Новости

В Екатеринбурге начал свою работу первый Всероссийский форум отцов 18:19
Состояние пострадавших в ростовском ДТП оценили как тяжелое 18:10
Останкинскую телебашню эвакуировали из-за угрозы взрыва 18:06
Малышева прокомментировала 100-тысячный штраф за нарушения в ее клинике 18:00
В Ярославле скончалась актриса Волковского театра Наталия Терентьева 17:55
Видео: Казанец слепил 10-метрового "Снегалодона" 17:53
СМИ: Причиной смерти Карла Лагерфельда стал рак поджелудочной 17:50
"Единая Россия" согласилась уменьшить муниципальный фильтр 17:43
Обновленные плацкартные вагоны могут пустить на южном направлении 17:39
В Петербурге на Невском проспекте троллейбус сбил пешехода 17:38
"Русский Месси" Денис Давыдов покинул "Спартак" 17:37
Буддийская монахиня более 4 минут кружилась во время ритуальной церемонии 17:31
Россия готова модернизировать индийские летающие радары А-50 17:24
Эксперимент помог пациентам избавиться от стареющих клеток 17:22
Genesis представил флагманский лимузин 17:22
Сформирована повестка встречи в Барановичах депутатов Союзного парламента 17:20
Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей клинику Елены Малышевой 17:20
В Британии раскопали огромный 6000-летний дом 17:19
На Сицилии найдена могила "вампира", убитого в XI веке 17:18
В Сети появилось еще одно посмертное музыкальное видео Децла 17:10
В Москве установят памятник основоположникам самбо 17:08
В Вологодской области в список памятников включили геоглиф "Ленин" 17:08
Появилось видео с места смертельного ДТП под Ростовом 17:03
Subaru заинтриговала новым спортивным кроссовером 17:02
Путин обсудил с саудовским королем ситуацию на рынках углеводородов 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
ВС защитил хозяйку дачи, которую хотели снести из-за газопровода
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
19.02.2019 17:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Казанец слепил 10-метрового "Снегалодона"

Текст: Олег Корякин

В деревне Кызыл Бакча Сармановского района РТ появился исполинских размеров снеговик. Его за 20 дней создал житель Казани Гаяз Искандаров.

Лепил, а точнее выстраивал, скульптуру из снежных блоков энтузиаст вручную. На это ушло 80 тонн снега.

В Вологодской области в список памятников включили геоглиф "Ленин"

В основание снеговика лег шар диаметром гесть метров. Диаметр второго шара - пять метров, третьего - четыре.

Высота "Снегаладона" без головного убора 9,4 метра. А в шапке, которой послужила бочка, - десять метров.

Фото и видео снежного гиганта Гаяз Искандаров выложил не только соцсетях, но и направил их представителям Рекорда России. Казанец рассчитывает попасть и в книгу рекордов Гиннеса.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отметил важную роль отцов в семье
В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика
Принят закон о снижении сборов c ипотечных должников
Военным запретили смартфоны и соцсети на службе
В Австрии напророчили конец "монополии" Украины на транзит газа