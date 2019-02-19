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19.02.2019 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков освободился из колонии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, отбывавший срок за экстремизм в исправительной колонии №5 мордовского УФСИН, вышел на свободу.

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости
Суд освободил экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова от наказания

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на его адвоката Андрея Виканова. На выходе из колонии Квачкова встретили жена и дети. По словам Виканова, его 70-летний подзащитный хорошо выглядит и сразу после освобождения переоделся в форму полковника. Своими дальнейшими планами на жизнь Владимир Квачков поделится позднее на пресс-конференции, которая пройдет в гостинице близ исправительного учреждения.

ИК №5 УФСИН по РМ находится в поселке Леплей Зубово-Полянского района Мордовия. Здесь отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что в 2005 году отставной полковник ГРУ Владимир Квачков был осужден за покушение на убийство Анатолия Чубайса. В 2008 году он был оправдан судом присяжных. Однако после освобождения Квачкова вновь арестовали. В 2013-м суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

Жена Квачкова рассказала, чем он будет заниматься после освобождения

Новое уголовное в отношении бывшего полковника ГРУ возбудили в связи с размещением в Сети в марте 2015 года его видеообращения. Ролик был признан экстремистским. В августе 2017-го Приволжский окружной военный суд назначил Квачкову еще полтора года по статье 282 УК РФ. Подсудимый своей вины не признал.

В начале февраля 2019 года Зубово-Полянский суд освободил Владимира Квачкова от наказания в связи с частичной декриминализацией этой уголовной статьи.
 

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