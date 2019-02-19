Самарская губернская Дума предложила законопроект, вводящий новое наказание за появление на людях в нетрезвом непотребном виде.

Трудовое наказание грозит тем, кто не просто выпил, а непотребно вел себя на людях. Фото: Photoxpress

Граждан, которые не сумели сохранить после рюмки человеческое достоинство, предлагается отправлять на обязательные работы. В качестве наказания нарушителям предстоит до 50 часов заниматься общественно-полезным трудом в свободное время.

Сейчас идет сбор отзывов на законопроект. По мнению разработчиков проекта, действующих санкций для не умеющих пить тихо и прилично граждан явно недостаточно.

Напомним, в КоАП есть статья 20.21, наказывающая за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Выпившему человеку, чей вид и поведение оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность, грозит либо штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, либо арест до 15 суток.

Со штрафами проблема в том, что их часто не платят, так как у многих фигурантов пьяных дел в карманах гуляет ветер. А для тех, кто заплатил, сумма слишком мелкая, чтобы почувствовать раскаяние. Что же касается ареста, камеры не делают людей лучше.

Между тем наказанные выпивохи вместо того, чтобы сидеть по темным камерам, могут принести реальную пользу обществу, и это важный довод, по мнению сторонников инициативы. Место, где должен работать наказанный, согласно закону определяют местные власти.

Человек, который появился на людях в пьяном непотребном виде, будет в свободное время отрабатывать до 50 часов на общественных работах

На практике нарушителей отправляют работать на благоустройстве, разбивать газоны, красить заборы и т.п.

"Обязательные работы - достаточно эффективная мера наказания, она применяется и в Уголовном кодексе, и в КоАП,- рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - По данным Верховного суда России, за год к обязательным работам были приговорены 120 тысяч осужденных за преступления".

Лишняя бутылка может привести к тому, что человек получит штраф или административный арест. Если же инициатива пройдет, то за пьяные непотребства будут грозить и обязательные работы. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Если суд отправил гражданина на общественные работы за административное правонарушение, то им занимаются судебные приставы. Так что если инициатива пройдет, то "алкоголики и тунеядцы" будут работать под присмотром судебных приставов там, где скажут местные власти.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, за шесть месяцев за появление в общественном месте в пьяном виде были наказаны 200 тысяч человек. Из них 70 тысяч получили штрафы, 130 тысяч отправлены под административный арест. При этом, по данным Самарской губернской Думы, реально с нарушителей удается взыскать 64 процента штрафов.

Адвокат Виктория Данильченко призывает осторожней относиться к подобным делам. Не получится ли, что из-за несчастной рюмки водки придется красить общественные заборы?

"Принимая подобную инициативу, в первую очередь нужно разграничить понятие "человек в нетрезвом состоянии", - говорит Виктория Данильченко. - На данный момент у нас нет четкого понимания, какого человека считать выпившим, а какого сильно выпившим.

Поэтому под такие строгие, на мой взгляд, меры наказания, как обязательные работы, могут попасть люди, к примеру, выпившие бокал вина и возвращающиеся домой на общественном транспорте, потому как на такси просто не хватило денег. При этом они не доставляют никому никаких неудобств и не нарушают общественного порядка. Но по факту при проверке на алкогольное опьянение будут признаны нетрезвыми. В отношении таких граждан обязательные работы естественно не должны применяться.

За полгода за появление в общественном месте в пьяном виде было наказано 200 тысяч человек. Из них 70 тысяч получили штрафы

Но если речь идет о пьяном дебошире, который кричит, ругается, ведет себя неподобающим образом, то введение подобных мер будет оправданно".

На практике, по словам экспертов, проверок пешеходов на трезвость не проводится, и просто за то, что в крови человека есть алкоголь, не наказывают. Под статью попадают лишь те, кто нарушает порядок. Например, в пьяном виде ломился в чужие двери. В Магадане недавно полицию вызвала местная женщина, сообщив, что в дверь ее квартиры стучит неизвестный.

"Войдя в подъезд, полицейские увидели на лестничной площадке мужчину, находящегося в состоянии опьянения", - рассказали в пресс-службе УМВД России по Магаданской области. Мужчина вел себя агрессивно.

В итоге ему вменили две статьи КоАП, по одной посадили на 7 суток, по другой (как раз за нетрезвый вид) оштрафовали на 500 рублей.