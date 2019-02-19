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19.02.2019 12:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске арестован владелец дома, где при взрыве погибли люди

Текст: Ирина Штерман

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю продолжает расследование дела по факту взрыва, произошедшего 14 февраля самовольно построенном доме. В ходе следственных мероприятий арестован один из его совладельцев, местный бизнесмен Владимир Тарасов.

Мужчину задержали вчера. В заключении он будет находиться до 19 апреля.

По предварительной версии следствия, в июле 2013 года он приобрел треть доли в праве собственности на земельный участок, а также на объект незавершенного строительства по адресу улица Кандагарская, 3. Там он возвел трехэтажное здание, разделенное на 30 квартир. В феврале 2016 года Центральный районный суд потребовал снести дом, однако решение исполнено не было.

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"В ходе следственных мероприятий была установлена причастность одного из собственников жилого дома к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), - сообщает официальный сайт ведомства. - В июне 2017 года владелец помещения, руководствуясь корыстными мотивами и стремлением к наживе, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, предложил жительнице Красноярска приобрести одну из комнат в жилом помещении за 890 тысяч рублей. Женщина, не осведомленная об истинных намерениях владельца, согласилась с его предложением и передала ему в течение восьми месяцев денежные средства в полном объеме, после чего владелец заключил с ней договор купли-продажи о приобретении у него 1/30 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом. Сделка была оформлена задним числом".

Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, СК расследует уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Прокуратура направила следователям материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновников департамента городского хозяйства по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц") - они направили документы в службу судебных приставов о судебном решении о сносе дома в конце декабря 2018 года, тогда как это решение было вынесено судом еще в феврале 2016 года.

Напомним, при взрыве бытового газа в 30-квартирном доме в центре Красноярска погибли два человека, разрушено шесть квартир, еще десять получили повреждения. После взрыва дом признан аварийным.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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