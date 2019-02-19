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19.02.2019 14:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авансовый прогноз

Сможет ли Чечня подтвердить звание региона-лидера по темпам экономического развития
Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 36(7794)
Чеченская Республика попала в лидеры российского прогнозного рейтинга по росту валового регионального продукта. Согласно оценкам специалистов Финансового университета при правительстве РФ, рост ВРП республики к середине 2019 года составит 2,2 процента.
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Это четвертый показатель после Республики Крым (4,2), Севастополя (3,6) и Амурской области (2,5). При этом в университете исследовали только 73 из 85 регионов РФ - с населением более 500 тысяч человек. Прогнозы подтверждают и данные Росстата. Чечня, Республика Крым и Севастополь входят в число регионов с самыми высокими темпами увеличения ВРП. Согласно информации статистиков, объем ВРП северокавказской республики в 2016 году (данные Росстата запаздывают на пару лет) составил 166,7 миллиарда рублей и превысил уровень 2015-го на 4,4 процента. В РФ тогда рост был 0,8 процента, а в СКФО - 0,9.

Как рассказали в министерстве экономического и территориального развития ЧР, в 2018 году рост ВРП в сопоставимых ценах составит 2,2 процента, а в 2019-м, по прогнозам, - 2,5. За счет чего удастся добиться такого результата? Прежде всего, благодаря инвестициям в промышленность, строительство и сельское хозяйство и увеличению торгового оборота.

Так, в 2018 году, согласно предварительной оценке минэкономтерразвития ЧР, в экономику республики вложено 69,5 миллиарда рублей, что почти на восемь процентов больше, чем в 2017-м. В 2019 году объем инвестиций составит 70,2 миллиарда, причем внебюджетных - почти 59 миллиардов.

Как отмечает доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС Нина Гукасова, в последние 10 лет Чечня считалась отсталой в плане экономического развития. Сейчас ситуация изменилась, и в ЧР много работают над изменением имиджа.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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- В регион не боятся приглашать экспертов и рассказывать о проблемах, чтобы решить их как можно быстрее. Власти ищут выход из ситуации не только с помощью бюджетных вливаний и трансферов, - отметила Гукасова. - Сюда также привлекают соотечественников - специалистов для работы в различных отраслях.

Она также добавила, что принята государственная программа "Развитие цифровой экономики Чеченской Республики на 2019-2024 годы", в рамках которой планируется реализовать две подпрограммы "Кадры и образование" и "Цифровое государство". Первая предполагает создание в Грозном научно-образовательного кластера "Цифровая арена". До 2024 года будут построены кампус и два коворкинг-центра в столице республики и Гудермесе. Кроме того, к 2023-му планируется увеличить на 30 процентов количество реализуемых в технопарках и кванториумах проектов. Ведется разработка систем "равного старта" и "социального лифта" для молодежи Чечни. Также начнется переобучение педагогов региона, которые будут готовить специалистов для цифровой экономики. Для этого в республику пригласят бизнес-коучеров и IT-практиков. За три года обучение пройдут около 40 процентов региональных специалистов.

Вместе с тем не все аналитики пока оценивают перспективы Чечни столь оптимистически. Как считают в ГК "Финам", в последние годы экономика ЧР восстанавливается очень высокими темпами, но в основном из-за предельно низкой базы. При этом регион остается глубоко дотационным.

Аналитики добавляют, что экономика ЧР характеризуется существенной долей самозанятых. А по доле специалистов с высшим или средним специальным образованием республика находится в аутсайдерах среди регионов России. Таким образом, даже если предположить, что здесь будет построено достаточное количество современных производств, проблема квалифицированных специалистов, которые могли бы обслуживать сложное оборудование, остается нерешенной.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"При низкой инвестиционной привлекательности и высоких рисках для бизнеса единственным источником средств, способным вызвать значительные позитивные сдвиги в экономике ЧР, являются дотации из федерального бюджета. А они, в силу известных кризисных явлений, заметно увеличены быть не могут. Региональным экономикам для устойчивого роста необходимо создавать максимально благоприятную среду для развития местного бизнеса и притока внешних инвестиций, нужна честная конкуренция, совершенствование правовых основ защиты предпринимателей и капитала, обучение специалистов в тех отраслях, которые являются для данной территории приоритетными. В первую очередь речь идет об ускоренном развитии малого и среднего бизнеса, так как именно эти сегменты предпринимательства наиболее гибкие, быстрорастущие, способные создать необходимый задел для развития производств", - отметили в "Финам".

Между тем

Власти Чечни готовятся к открытию на территории республики особой экономической зоны. Она расположится в Заводском районе Грозного. Уже сейчас есть договоренности с потенциальными резидентами о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов на общую сумму более девяти миллиардов рублей. Правительство региона утвердило "дорожную карту" создания ОЭЗ. Инициативу поддержал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В Чечне уже действуют несколько ОЭЗ. Одна из них открыта в Итум-Калинском районе, где ведется строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи". Еще одна создана в Сунженском районе - здесь реализуются инвестиционные проекты в бальнеологии, эко-, спа- и бизнес-туризме.

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