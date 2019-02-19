Чеченская Республика попала в лидеры российского прогнозного рейтинга по росту валового регионального продукта. Согласно оценкам специалистов Финансового университета при правительстве РФ, рост ВРП республики к середине 2019 года составит 2,2 процента.

Это четвертый показатель после Республики Крым (4,2), Севастополя (3,6) и Амурской области (2,5). При этом в университете исследовали только 73 из 85 регионов РФ - с населением более 500 тысяч человек. Прогнозы подтверждают и данные Росстата. Чечня, Республика Крым и Севастополь входят в число регионов с самыми высокими темпами увеличения ВРП. Согласно информации статистиков, объем ВРП северокавказской республики в 2016 году (данные Росстата запаздывают на пару лет) составил 166,7 миллиарда рублей и превысил уровень 2015-го на 4,4 процента. В РФ тогда рост был 0,8 процента, а в СКФО - 0,9.

Как рассказали в министерстве экономического и территориального развития ЧР, в 2018 году рост ВРП в сопоставимых ценах составит 2,2 процента, а в 2019-м, по прогнозам, - 2,5. За счет чего удастся добиться такого результата? Прежде всего, благодаря инвестициям в промышленность, строительство и сельское хозяйство и увеличению торгового оборота.

Так, в 2018 году, согласно предварительной оценке минэкономтерразвития ЧР, в экономику республики вложено 69,5 миллиарда рублей, что почти на восемь процентов больше, чем в 2017-м. В 2019 году объем инвестиций составит 70,2 миллиарда, причем внебюджетных - почти 59 миллиардов.

Как отмечает доцент кафедры экономики и антимонопольного регулирования Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС Нина Гукасова, в последние 10 лет Чечня считалась отсталой в плане экономического развития. Сейчас ситуация изменилась, и в ЧР много работают над изменением имиджа.

- В регион не боятся приглашать экспертов и рассказывать о проблемах, чтобы решить их как можно быстрее. Власти ищут выход из ситуации не только с помощью бюджетных вливаний и трансферов, - отметила Гукасова. - Сюда также привлекают соотечественников - специалистов для работы в различных отраслях.

Она также добавила, что принята государственная программа "Развитие цифровой экономики Чеченской Республики на 2019-2024 годы", в рамках которой планируется реализовать две подпрограммы "Кадры и образование" и "Цифровое государство". Первая предполагает создание в Грозном научно-образовательного кластера "Цифровая арена". До 2024 года будут построены кампус и два коворкинг-центра в столице республики и Гудермесе. Кроме того, к 2023-му планируется увеличить на 30 процентов количество реализуемых в технопарках и кванториумах проектов. Ведется разработка систем "равного старта" и "социального лифта" для молодежи Чечни. Также начнется переобучение педагогов региона, которые будут готовить специалистов для цифровой экономики. Для этого в республику пригласят бизнес-коучеров и IT-практиков. За три года обучение пройдут около 40 процентов региональных специалистов.

Вместе с тем не все аналитики пока оценивают перспективы Чечни столь оптимистически. Как считают в ГК "Финам", в последние годы экономика ЧР восстанавливается очень высокими темпами, но в основном из-за предельно низкой базы. При этом регион остается глубоко дотационным.

Аналитики добавляют, что экономика ЧР характеризуется существенной долей самозанятых. А по доле специалистов с высшим или средним специальным образованием республика находится в аутсайдерах среди регионов России. Таким образом, даже если предположить, что здесь будет построено достаточное количество современных производств, проблема квалифицированных специалистов, которые могли бы обслуживать сложное оборудование, остается нерешенной.

"При низкой инвестиционной привлекательности и высоких рисках для бизнеса единственным источником средств, способным вызвать значительные позитивные сдвиги в экономике ЧР, являются дотации из федерального бюджета. А они, в силу известных кризисных явлений, заметно увеличены быть не могут. Региональным экономикам для устойчивого роста необходимо создавать максимально благоприятную среду для развития местного бизнеса и притока внешних инвестиций, нужна честная конкуренция, совершенствование правовых основ защиты предпринимателей и капитала, обучение специалистов в тех отраслях, которые являются для данной территории приоритетными. В первую очередь речь идет об ускоренном развитии малого и среднего бизнеса, так как именно эти сегменты предпринимательства наиболее гибкие, быстрорастущие, способные создать необходимый задел для развития производств", - отметили в "Финам".

Между тем

Власти Чечни готовятся к открытию на территории республики особой экономической зоны. Она расположится в Заводском районе Грозного. Уже сейчас есть договоренности с потенциальными резидентами о реализации нескольких крупных инвестиционных проектов на общую сумму более девяти миллиардов рублей. Правительство региона утвердило "дорожную карту" создания ОЭЗ. Инициативу поддержал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

В Чечне уже действуют несколько ОЭЗ. Одна из них открыта в Итум-Калинском районе, где ведется строительство всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи". Еще одна создана в Сунженском районе - здесь реализуются инвестиционные проекты в бальнеологии, эко-, спа- и бизнес-туризме.