Директоров пяти школ Дагестана заподозрили в мошенничестве

Дагестанские следователи возбудили уголовные дела в отношении пятерых директоров средних школ Левашинского района, сообщает пресс-служба республиканского управления СКР.

Руководителей учебных заведений подозревают в мошенничестве в сфере страхования с использованием своего положения и в служебном подлоге.

По данным следствия, в 2015-2016 годах директора вносили заведомо ложные сведения в ежеквартальные расчеты, содержащие сведения о взносах на обязательное социальное страхование по беременности и родам, а также в письма-заявки о выделении средств на погашение задолженности по медицинскому страхованию. Таким способом они похитили из Фонда социального страхования Дагестана более 7,5 миллионов рублей.

В ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба. Расследование дел находится на стадии закрепления доказательств вины подозреваемых.