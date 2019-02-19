Кадыров рассказал, как простудился в горах

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о причинах своего отсутствия. По его словам, все дело в гриппе, который он подхватил во время поездки в высокогорную Чечню.

Как сообщил политик на своей странице в VK, он провел два дня в горах республики во время инспекционной поездки. Тогда глава республики и заболел. У него поднялась температура, и он стал плохо себя чувствовать. На это время Чечню на важных событиях представлял председатель правительства ЧР Муслим Хучиев.

Кадыров добавил, что уже пошел на поправку и полностью вернулся к должностным обязанностям.