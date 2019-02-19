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19.02.2019 15:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Здравница all inclusive

Нужна ли санаториям система "все включено"
Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 36(7794)
Количество туристов, приезжающих на курорты Кавказских Минеральных Вод, в последние годы стабильно растет. Однако власти края хотят усилить динамику и делают серьезную ставку на развитие инфраструктуры городов КМВ. Очередь дошла и до обслуживания в санаториях, которые предложено перевести на систему "все включено", или all inclusive, как более привычно для туристов.
Конкурируя между собой, здравницы стараются разнообразить услуги, но не все клиенты способны оплатить "все и сразу". Фото: Владимир Аносов/РГ Конкурируя между собой, здравницы стараются разнообразить услуги, но не все клиенты способны оплатить "все и сразу". Фото: Владимир Аносов/РГ
Конкурируя между собой, здравницы стараются разнообразить услуги, но не все клиенты способны оплатить "все и сразу". Фото: Владимир Аносов/РГ

Суть концепции проста и известна - в стоимость проживания входят питание, напитки и различные виды услуг. Точного списка нет - все зависит от решения руководства конкретного отеля или санатория.

Фото: Екатерина Штукина/Пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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- Это очень интересно для туристов, а предприятиям дает возможность привлечь дополнительных отдыхающих. Понимание этого есть, так что, скорее всего, вопрос времени, когда систему отработают на местах, - считает министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

Сейчас в регионе функционируют 264 гостиницы и 139 санаториев, многие каждый год обновляют материально-техническую базу, занимаются модернизацией, строятся новые корпуса. На Ставрополье приходится 18,5 процента россиян, выбравших для отдыха санаторно-курортные учреждения. Так, КМВ в 2018 году посетили более 1,1 миллиона туристов. Рост по сравнению с 2017-м составил восемь процентов, и это несмотря на эксперимент с курортным сбором.

- Кавминводы - это не только элитный отдых. Когда мы говорим о массовом оздоровлении, реабилитации, увеличении продолжительности жизни, конечно, мы прорабатываем варианты, чтобы люди могли отдохнуть дешевле, - отмечает Трухачев.

Фото: Алексей Мальгавко/ТАСС
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Средняя заполняемость здравниц КМВ - 89,1 процента, а гостиничного комплекса - 78,5. Ценовая политика очень сильно варьируется. Например, на территории КМВ работают 22 предприятия, входящие в комплекс курортного управления, который отвечает за работу нескольких санаториев. И здесь более 10 процентов путевок отпускается по рекомендации территориальных фондов медицинского страхования и предоставляется на льготных основаниях.

В целом система "все включено" действительно может привлечь новых туристов, поскольку создает видимость дешевизны - мол, заплатил один раз - и все. На деле же о финансовой выгоде для отдыхающих говорить не приходится, скорее all inclusive просто удобен. Например, санаторий "Целебный Нарзан" уже работает по системе "все включено", но и цена размещения там значительно выше, чем в санаториях попроще.

Фото: REUTERS
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"У нас в путевку входят трехразовое питание (шведский стол), более 300 медицинских процедур, трансфер, экскурсии, парковка, фитобар, детская комната и так далее. За все это отдельно ничего не нужно платить. В систему "все включено" не входят летнее кафе и lounge-бар, а также определенные медицинские услуги, например стоматологические, лабораторные и косметологические", - рассказали в санатории.

Существует несколько главных отличий санатория от гостиницы. В первом обязательно есть лечебная база и оказываются медицинские услуги, также имеются целительные природные факторы. По сути, в стоимость путевки большинства здравниц уже входит трехразовое питание, более того, оно играет важную роль, если человек приехал в санаторий лечиться, то есть система "все включено" по примеру Турции, где человек ест и пьет столько, сколько ему хочется, во время лечения противопоказана. При этом в любом случае за отдыхающим нужно оставить право выбора, ведь многие порой копят весь год, чтобы не просто развлечься в отпуске, а действительно подлечиться. И тратить деньги на дополнительные и ненужные услуги, которые входят в all inclusive, им совсем не хочется. А пожилым клиентам зачастую и вовсе не нужны утомительные экскурсии, тем более детская комната. Так что повсеместное внедрение этой концепции вряд ли придется всем по душе. .

Комментарий

Наталья Пронина, генеральный директор "Национальной курортной ассоциации":

- Санаторное питание - это существенная лечебная составляющая. Оно рассчитано на самые разные группы клиентов здравниц. Значимы и калорийность, и количество еды, и ее качество. Не важно, речь идет о здоровом человеке, который приехал отдохнуть и улучшить свое состояние, или о больном. Отельная система "все включено" в данной ситуации не подходит, ведь в здравницах питание ориентировано на помощь организму. Наша цель - реализация задач, которые ставит президент и правительство, в том числе программ 80+, оздоровления нации, увеличения продолжительности жизни.

Между тем

В городах-курортах КМВ до конца 2019 года планируется открыть еще 42 гостиницы и отеля - это на 20 процентов больше, чем в 2018-м. "На территории Кавказских Минеральных Вод в 2017 году заработало 19 новых объектов размещения, в 2018-м - 35. Сейчас у нас 50 тысяч койко-мест", - сообщил Александр Трухачев.

А как у соседей

Краснодарский край лидирует по количеству отелей, предлагающих отдых по системе "все включено". Причем в 2019 году число таких средств размещения планируют увеличить.

- Система хорошо прижилась в регионе. Причем специально под нее были разработаны стандарты. Эти методические рекомендации разосланы гостиницам и успешно ими используются. В дальнейшем количество отелей, предлагающих all inclusive, будет только расти, - сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

Сегодня all inclusive предлагают 43 отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. В этом году к ним добавятся еще 17 объектов.

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