Знаковым стал для пенсионной системы России 2019 год. Изменилось законодательство, появилась новая льготная категория - предпенсионеры. О том, как проходят процессы пенсионной реформы в Чечне, рассказал "РГ" руководитель Отделения Пенсионного фонда России по Чеченской Республике Мохмад-Эми Ахмадов.

Мохмад-Эми Исаевич, самая обсуждаемая на сегодня тема - это повышение пенсионного возраста. Как жители Чеченской Республики восприняли это новшество?

Мохмад-Эми Ахмадов: С пониманием. Люди поняли, что новый закон в конечном счете является неотъемлемой частью необходимых экономических реформ в стране. Самое главное, мы смогли донести до наших граждан, что никаких резких перемен не будет, что все нововведения будут поэтапными.

Цель закона - обеспечить устойчивый рост размера пенсии и высокую индексацию. Этим обусловлено закрепление общеустановленного пенсионного возраста на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (было 60 и 55 лет соответственно). Изменение возраста выхода на пенсию началось с 1 января 2019 года и будет происходить постепенно в течение переходного периода до 2028 года.

В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения. Граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019-2020 годах, имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Нынешним неработающим пенсионерам закон гарантирует долгосрочный рост размера пенсий, в том числе индексацию размера пенсии существенно выше уровня инфляции. При этом пенсионерам сохраняются все положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с приобретенными правами и льготами.

Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно.

За 2018 год в электронной форме подано свыше 70 тысяч заявлений по вопросам материнского капитала, назначения и доставки пенсий и социальных выплат

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать пенсию по инвалидности независимо от возраста.

Хочу подчеркнуть, что в данном законе установлены новые льготы по досрочному выходу на пенсию: женщины со страховым стажем 37 лет и мужчины со страховым стажем 42 года смогут выйти на пенсию на два года раньше вновь установленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми, например, получат право выйти на пенсию на три и четыре года раньше нового пенсионного возраста.

Уже начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста, появилось понятие "предпенсионер".

О грядущих изменениях нужно говорить, разъяснять людям, отвечать на их вопросы. Их много, и это понятно. Например, еще до того, как был подписан Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", мы начали активную разъяснительную работу среди жителей Чеченской Республики. Я и мои коллеги выступали в СМИ, общались с гражданами в соцсетях, ездили на предприятия, встречались с трудовыми коллективами.

Вся эта работа проводится и сейчас. Во всех клиентских службах Отделения Пенсионного фонда России по Чеченской Республике есть подробные стенды, разъясняющие суть нововведений, мы подготовили информативные буклеты, где пошагово расписаны все этапы переходного периода. И я убежден, что такая работа должна вестись постоянно, нельзя один раз озвучить и поставить точку, мы должны всегда быть готовы ответить на вопросы людей.

Хотелось бы поговорить про предпенсионеров и, конечно, про льготы, которые им полагаются.

Мохмад-Эми Ахмадов: Я думаю, что адаптироваться к изменениям гражданам помогут не только небольшой шаг повышения пенсионного возраста, который в первые несколько лет составит только полгода в год, но и сохранение для предпенсионеров различных льгот и мер социальной поддержки, которые ранее предоставлялись только при достижении пенсионного возраста. Для жителей нашей республики, например, очень важно установление льгот по уплате имущественного и земельного налогов за пять лет до наступления нового пенсионного возраста. Появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, гарантии трудовой занятости. Пятилетний срок также актуален и при назначении пенсии, когда учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это относится к работникам опасных и тяжелых профессий, есть так называемые Списки N1 и 2, а также малые списки и другие перечни, дающие право на досрочное пенсионное обеспечение.

Власти нашей республики традиционно проявляют заботу о многодетных матерях, придают большое значение мерам их социальной защиты. Хочу заверить их, что предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им будут предоставлены. Например, многодетные матери с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет.

Исключением станут лишь налоговые льготы. Для их получения необходимо будет достижение пенсионного возраста, какой был до внесения изменений, то есть 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Поскольку отнесение граждан к категории предпенсионеров и все, что с этим связано, - новое в нашей жизни, этому направлению мы уделяем особое внимание. Пенсионным фондом разработан программный комплекс "Предпенсионеры", благодаря которому все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию по предоставлению мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по республике и стране.

Но как простому гражданину разобраться во всех этих нововведениях, как ему не запутаться в положенных льготах и вообще понять, на что он имеет право?

Мохмад-Эми Ахмадов: Вся информация, повторюсь, публикуется на сайте Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Сам сервис появился в рамках реализации 388-го Федерального закона, который предусматривает совершенствование предоставления мер социальной поддержки. Главных критериев два - адресность и нуждаемость. Сервис динамично развивается и наполняется информацией, там со временем будут отражены сведения обо всех мерах поддержки по линии федерального бюджета, региональных нормативов и муниципальных правовых актов.

Важно понимать, что ЕГИССО - это не электронный справочник правовых актов, а высокотехнологичный портал, пользоваться которым должно быть легко и просто, не зря его называют "социальным калькулятором". По сути, использование ЕГИССО для гражданина заменит в будущем поход в организации для подачи важных для него заявлений и долгие запросы в профильные ведомства.

Опции сервиса запускаются постепенно. Сейчас мы отрабатываем взаимодействие с поставщиками информации в ЕГИССО, которые занимаются учетом услуг и льготных выплат. Таким образом, семье, где родился ребенок, не придется долго и упорно выяснять, на какие льготы она имеет право. Проанализировав доход родителей, их имущество, система сама определит их материальное положение и предложит пакет льгот, наиболее подходящий в конкретной жизненной ситуации.

Электронная база формируется из данных отдельных ведомств и систематизирует всю информацию о льготах или услугах

Еще один ключевой электронный проект - Федеральный реестр инвалидов, который непосредственно связан с Единой государственной системой социального обеспечения. Как идет его формирование в Чеченской Республике?

Мохмад-Эми Ахмадов: Для республики этот проект очень актуален. В регионе свыше 151 тысяч взрослых имеют инвалидность, во многом это последствие вооруженных конфликтов. Также диагнозы, влекущие за собой инвалидность, имеют порядка 66 тысяч детей.

Федеральный реестр инвалидов - это общероссийская база данных о каждом человеке с ограниченными возможностями здоровья. Она формируется из данных отдельных ведомств и позволяет систематизировать всю информацию о льготах или услугах, в которых нуждается человек. Данный реестр содержит информацию об установлении гражданам инвалидности, о рекомендованных медико-социальной экспертизой мероприятиях по программам реабилитации и абилитации, социальных выплатах людям с ограниченными возможностями. Реестр позволяет избежать многократного и разнонаправленного документооборота между органами власти при необходимости предоставления инвалидом документов для получения льгот.

Сервис важен для самих инвалидов, через "Личный кабинет" они могут оставлять запросы, например на медицинское оборудование, оценивать качество услуг. Чеченская Республика подключилась к этому проекту в 2017 году. Ключевое значение сервис имеет и при назначении пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Отделение ПФР по Чеченской Республике участвовало в пилотном проекте по установлению пенсий и ЕДВ и продлению сроков установленных пенсий и ежемесячных денежных выплат инвалидам на основе сведений из Федеральной государственной информационной системы - Федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ), повторно прошедшим освидетельствование в органах медико-социальной экспертизы. И хочу подчеркнуть, что все пенсии по инвалидности и ЕДВ с начала реализации проекта в республике назначаются именно по данным ФГИС ФРИ.

Хотелось бы отметить, что запуск Федерального реестра инвалидов и Единой государственной системы социального обеспечения позволяет учитывать весь комплекс социальных льгот по всем категориям граждан, которые получают государственную социальную поддержку из бюджетов всех уровней. Как сказал председатель Правления ПФР Антон Дроздов: "Задача реестра инвалидов и ЕГИССО - создать модель "одного окна" для информирования граждан о всех льготах и возможностях... У каждого гражданина будет свой виртуальный "Личный кабинет", через который он сможет обращаться за той или иной федеральной или региональной услугой".

Из средств массовой информации мы знаем, что Пенсионный фонд России взял курс на цифровизацию пенсионного процесса. Могли бы вы рассказать, как цифровые технологии внедряются в вашей республике?

Мохмад-Эми Ахмадов: Конечно, возможность внедрения цифровой экономики в пенсионный процесс в нашей республике имеет очень серьезный спрос. В первую очередь это важно для граждан - для них это возможность взаимодействия с государственными органами, получение услуг посредством использования гаджетов, не выходя из дома, качественно и без лишних затрат времени. А для работодателей это отчетность, передача данных напрямую с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как подчеркнул глава Пенсионного фонда России, это будущее, и мы к нему идем.

Работа в этом направлении ведется Пенсионным фондом России. Мы видим главную задачу развития цифровых технологий в систематизации всей нормативно-правовой базы и ее оцифровке. То есть создать зеркальную копию, учитывающую все нормы взаимосвязи, чтобы, загрузив в оцифрованную базу данных персональную информацию, можно было использовать ее при обработке сведений не только при установлении пенсий и социальных выплат, но и в целом при обработке сведений в социальной сфере.

Скажем, если оцифровка законодательства ведется централизованно, то основная задача регионов, в том числе и Отделения ПФР по Чеченской Республике, это переход на взаимодействие с партнерами через СМЭВ. В рамках СМЭВ мы получаем оцифрованные сведения, завизированные электронной цифровой подписью.

Для цифровизации пенсионного процесса также считаю первостепенной и важной работу по наполнению индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц всеми необходимыми сведениями, в том числе и так называемыми нестраховыми периодами.

Преимуществами цифровых технологий являются: роботизация производственных процессов; сокращение сроков принятия решений; снижение до минимума человеческого фактора при принятии решений; расширение информационных возможностей в ЛКЗЛ и ЕПГУ; сокращение трудозатрат; создание дополнительных условий для структурных преобразований.

Мохмад-Эми Исаевич, мы убедились в преимуществах электронных услуг. Но готовы ли жители Чеченской Республики к тому, чтобы вместо похода в отделение ПФР пользоваться сервисами и реестрами?

Мохмад-Эми Ахмадов: Сегодня Отделение Пенсионного фонда по Чеченской Республике стремится развивать формы взаимодействия с населением, обеспечивающие интерактивное, дистанционное, заочное и иное взаимодействие с получателями государственных услуг без посещения клиентских служб, исключающие временные, финансовые затраты.

В рамках оказания государственных услуг в электронной форме по поручению главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова во всех управлениях Пенсионного фонда в городах и районах, а также в Отделении создано 16 центров обслуживания ЕСИА, в которых в 2018 году подтверждение учетной записи получили более 61 тысячи пользователей "Личных кабинетов" на Едином портале государственных услуг.

Это способствует стремительному увеличению доли граждан, обратившихся за услугами в электронной форме. Так, за 2018 год в электронной форме подано свыше 70 тысяч заявлений по вопросам материнского (семейного) капитала, назначения и доставки пенсии и социальных выплат. При том, что в предыдущие годы счет электронных обращений велся только в сотнях.

Электронные услуги - это просто и удобно. Когда мы только начинали эту работу в республике, то одна из целей была избавиться от очередей, чтобы в ожидании приема человек проводил не более 15 минут. Сейчас такого явления, как очередь у нас нет в принципе, хотя количество обращений в наш адрес возросло многократно.

Когда говорят об электронных услугах, часто звучит мнение, что эти опции в основном выбирает молодежь. Признаюсь, что, только начиная работы по информатизации, мы опасались, что люди старшего поколения не будут пользоваться новыми технологиями. И в первые годы людям действительно было проще прийти к нам и лично проконсультироваться у специалиста. Сейчас какого-то возрастного деления у нас нет, люди привыкли, да и мы старались помочь. Например, чтобы нашим пенсионерам было проще освоить все опции сервисов, мы организовали для них курсы компьютерной грамотности.

Интерес к новым технологиям в Чеченской Республике достаточно велик, и у нас есть сервисы, которые не имеют аналогов в других регионах страны. Например, у нашего отделения ПФР есть электронный сервис "Вотсапп --консультант". В республике очень популярен этот мессенджер, им пользуются и подростки, и люди пенсионного возраста. Принцип работы сервиса элементарен: любой желающий может написать вопрос на номер 8 (960) 440-00-14, и ему придет разъяснение от специалиста. Также можно получить и индивидуальную консультацию, назвав кодовое слово.

Можно с уверенностью говорить о том, что сервис эффективен. Гражданам удобно им пользоваться, ведь им не нужно ни специального оборудования, ни специфических знаний. Важно, что ответ они получают в виде сообщения, то есть информация не теряется, не забывается.

Еще один наш уникальный проект - это видеоприемная. Связаться можно как со мной, так и с первыми лицами районных управлений фонда. Люди звонят по самым разным вопросам: кто-то спрашивает про свою конкретную ситуацию, многие обращаются с предложениями, иногда жалуются, куда же без этого. Каждый сигнал тщательно отрабатывается.

Также мы активно общаемся с гражданами в социальных сетях. Наибольшим интересом пользуется наша страница в сети "Инстаграм", на нее подписаны почти 37 тысяч человек. Такая открытость дает свои результаты. Опросы показывают высокий уровень удовлетворенности нашей работой. Но, конечно, останавливаться мы не собираемся, курс на информатизацию будет продолжен.

Как вы взаимодействуете с многофункциональным центром (МФЦ)?

Мохмад-Эми Ахмадов: Взаимодействуем очень плотно. В Чеченской Республике МФЦ оказывают те же услуги по принципу "единого окна", что и в других субъектах страны. У нас точно так же можно через МФЦ получить сертификат на материнский капитал, справку о размере пенсии. Также в число наиболее востребованных услуг входит оформление или замена страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Всего через МФЦ Чеченской Республики граждане могут получить 13 услуг пенсионного фонда.

Надо отметить, что в Чеченской Республике у МФЦ есть свои особенности. Помимо собственно МФЦ в регионе есть их филиалы и свыше полутора сотен территориально обособленных подразделений. Последние открыты в небольших населенных пунктах и селах. Если гражданину требуется какая-нибудь справка или документ, он может все оформить рядом с домом, ему не нужно ехать в управление Пенсионного фонда.

Мы стремимся к тому, чтобы взаимодействие с МФЦ полностью осуществлялось по электронным каналам без дублирования материалов на бумажных носителях.

А какова структура Отделения Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике? Много ли у вас пенсионеров в регионе, каков размер пенсий?

Мохмад-Эми Ахмадов: Отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике - это 20 клиентских служб в составе 14 управлений Пенсионного фонда, которые функционируют на территориях 21 муниципального района. Всего в Чеченской Республике получателями пенсии являются более 417 тысяч человек, 267 тысяч граждан относятся к льготным категориям, им положены ежемесячные денежные выплаты.

Средняя страховая пенсия в Чеченской Республике составляет 13 065 рублей, по старости - 14 232 рубля, по инвалидности - 12 223 рубля. Прожиточный минимум пенсионера в регионе в 2019 году составляет 8735 рублей. В соответствии с действующими нормами, 55 тысячам пенсионеров, чей суммарный доход не достигает уровня прожиточного минимума, установлена федеральная социальная доплата.

417 тысяч человек являются получателями пенсии в Чеченской Республике

Много ли в регионе получателей материнского капитала?

Мохмад-Эми Ахмадов: Чеченская Республика традиционно занимает лидирующие места по рождаемости, поэтому материнским капиталом у нас воспользовалось значительное количество семей. С начала действия программы в республике выдано свыше 158 тысяч сертификатов, распорядились ими порядка 153,1 тысячи семей. Причем 152,9 тысячи семей потратили материнский капитал на улучшение жилищных условий. В целом по стране статистика схожая, правда, число сертификатов, потраченных на жилье в других регионах, составляет порядка 77,4 процента.

Каковы приоритетные задачи на 2019 год?

Мохмад-Эми Ахмадов: Приоритетными задачами развития Отделения являются: увеличение количества предоставляемых услуг в электронном виде, повышение их качества, сокращение времени предоставления государственных услуг, оказание пенсионных услуг по экстерриториальному принципу.

Хотелось бы отметить, что наше Отделение получает постоянную поддержку и понимание со стороны местных властей, что позволяет качественно и своевременно осуществлять весь комплекс государственных социальных гарантий. Глава республики Рамзан Ахматович Кадыров лично держит эти вопросы под контролем и делает все возможное, чтобы окружить наших пенсионеров вниманием и заботой. Благодаря его участию в судьбе Отделения сегодня органы Пенсионного фонда России в Чеченской Республике представляют собой крупнейшую государственную структуру, оказывающую услуги в области социального обеспечения населения. Мы понимаем, что, выполняя задачи, поставленные главой региона, на протяжении всех этих лет мы делаем большое и нужное людям дело, обеспечивая назначение и выплату пенсий, социальных пособий. Нам вверены судьбы самой уважаемой части населения - старшего поколения. Это накладывает на всех нас особую ответственность.