Пострадавших от хлопка газа отправят из Ингушетии в Нижний Новгород

Шесть находящихся в тяжелом состоянии жителей Ингушетии, среди которых трое детей, отправят спецбортом на лечение в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС.

Пострадавшие получили тяжелые ожоги при хлопке газовоздушной смеси. Пациенты нуждаются в срочной высокотехнологичной медицинской помощи.

Санитарный самолет МЧС оснащен специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать врачебную помощь во время полета. В воздухе пациентов будут сопровождать специалисты "Центроспаса" и Всероссийского центра медицины катастроф.

В Нижнем Новгороде пострадавших поместят в Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России.