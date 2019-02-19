Россию и Азербайджан свяжет новый автомобильный мост

К ноябрю нынешнего года на российско-азербайджанской границе появится новый путепровод через пограничную реку Самур. Как отмечают специалисты, ввод крупного транспортного объекта приведет к значительному росту грузооборота между двумя странами.

В Дагестане автомобильный мост через Самур начали строить в октябре 2017 года. Такое решение было принято в соответствии с соглашением между правительствами двух государств. Длина путепровода составляет 325 метров, ширина - около 18. На нем будет организовано двухполосное движение с возможностью в час пик выделить третью, реверсивную, полосу. Предусмотрен также пешеходный переход.

Стоимость проекта - 1,2 миллиарда рублей. Россия и Азербайджан профинансируют его на паритетных началах: 50 на 50. Недавно строительство моста проинспектировали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, его азербайджанский коллега Шахин Мустафаев и глава Дагестана Владимир Васильев.

Как рассказал начальник Федерального казенного учреждения Упрдор "Каспий" Сергей Улеев, пропускная способность пограничного перехода со строительством нового моста значительно увеличится:

- Готовность объекта на данный момент составляет около 60 процентов. Установлены все опоры и сделаны регуляционные сооружения на территории Азербайджана, на российской стороне ведется монтаж арматурных каркасов.

Автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр давно не справляется с возросшим потоком машин, к тому же старый мост был построен в 1957 году. Хотя именно через него идут товары из Ирана и Азербайджана в Россию. В перевозках на этих направлениях в 2018 году участвовало 190 российских транспортных компаний, значительную часть которых составляют дагестанские. От того, насколько быстро через границу проедут фуры с азербайджанскими фруктами и овощами, зависит снабжение продуктами многих городов.

Торгово-экономические связи между Россией и Азербайджаном крепнут с каждым годом. Активно сотрудничает с приграничным государством и Дагестан. По данным Северо-Кавказского таможенного управления, внешнеторговый оборот между российской республикой и закавказской в январе - ноябре 2018 года превысил 20 миллионов долларов.

Как сообщили в минэкономразвития Дагестана, из Азербайджана ежегодно ввозятся десятки тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В свою очередь, эта страна является основным потребителем экспортной продовольственной продукции из Дагестана. .

Кстати

Сейчас в РД реализуют шесть инвестиционных проектов с участием компаний из соседнего государства. В области виноградарства и виноделия с Азербайджаном работают три дагестанских коньячных предприятия.