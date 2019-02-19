В Дагестане силовики заблокировали дом с террористами

В Дербентском районе Дагестана произошло столкновение правоохранителей с вооруженными боевиками, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

Сотрудники органов правопорядка блокировали дом, в котором могут находиться члены так называемой «спящей» ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство".

Преступники оказали сопротивление и открыли стрельбу по силовикам.

Раненых среди спецназовцев нет. Сведения об уничтоженных террористах пока не распространялись.

Утром вторника в Дербентском районе республики ввели режим КТО, так как поступила оперативная информация о возможном нахождении в этих местах боевиков.