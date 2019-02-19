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19.02.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости

В селе Белиджи Дербентского района Дагестана силовики уничтожили террориста, сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Венявский/ТАСС
В Дагестане силовики заблокировали дом с террористами

Спецоперация завершена. Пострадавших среди правоохранителей и гражданских лиц нет.

Нейтрализованный боевик готовил террористический акт. В Дербентском районе, на территории которого во вторник вводили режим КТО, обнаружены "пояс смертника" и лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

Личность бандита установлена. Он недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия и вынашивал намерение совершить взрыв в Дербенте

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