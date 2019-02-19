В Дагестане ликвидировали готовившего теракт боевика

В селе Белиджи Дербентского района Дагестана силовики уничтожили террориста, сообщает ТАСС.

Спецоперация завершена. Пострадавших среди правоохранителей и гражданских лиц нет.

Нейтрализованный боевик готовил террористический акт. В Дербентском районе, на территории которого во вторник вводили режим КТО, обнаружены "пояс смертника" и лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

Личность бандита установлена. Он недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия и вынашивал намерение совершить взрыв в Дербенте