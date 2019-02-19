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19.02.2019 16:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Убедить скептиков

В Нальчике открыли лабораторию искусственного интеллекта
Текст: Евгения Семизарова (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 36(7794)
В республике в рамках национального проекта "Наука" создали две научно-исследовательские лаборатории, в одной из которых разрабатывают и усовершенствуют беспилотные автомобили и летательные аппараты.

- Мы более 20 лет занимаемся сферой искусственного интеллекта, у нас есть оригинальные теории, - рассказал врио председателя Кабардино-Балкарского научного центра РАН Залимхан Нагоев. - Роботы-дворники, роботы-официанты и роботы-горничные появятся в ближайшем будущем, то есть это весьма актуальная тема для предпринимателей. Искусственный интеллект медленно, но верно наступает на пятки скептиков, и постепенно он станет обыденностью. Мы хотим ввести инновации в массовый обиход.

Фото: Пресс-служба Правительства Рязанской области.
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Однако он подчеркнул, что такие аппараты могут стать источником повышенной опасности, поэтому одна из задач первой лаборатории - найти безопасные решения в сфере искусственного интеллекта.

Вторая лаборатория занимается вопросами генетики и селекции в растениеводстве и животноводстве. Цели ее сотрудников - повысить урожайность, вывести новые сорта и улучшить качество мяса.

- Закуплено оборудование, позволяющее проводить генетические анализы и делать тест-маркеры, чтобы повысить эффективность селекции, - добавил Нагоев. - Мы уже ведем переговоры с потенциальными заказчиками наших разработок. Конечно, мы собираемся создавать и свои малые инновационные предприятия. Перспективы необъятны.

Первых роботов и другие наработки лаборатория планирует представить к 2020 году. .

Кстати

К научной работе в центре РАН в основном привлекают молодых исследователей в возрасте до 35 лет. Речь идет о выпускниках, аспирантах и учащихся местных вузов и колледжей. На работу в обе лаборатории уже приняты около 30 человек.

- Конечно, мы берем и тех, кто старше, но в приоритете молодые. На нашем сайте будет объявлен конкурс, где мы рассмотрим заявки на научные должности в лаборатории, - сообщил Нагоев.

Экономика Бизнес Инновации Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Роботы: настоящее и будущее
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