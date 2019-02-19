На Северном Кавказе граждане задолжали банкам и микрофинансовым организациям почти 64 миллиарда рублей. Таковы данные на первое декабря 2018 года Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Корреспондент "РГ" разбирался, как должникам взаимодействовать с коллекторами, которым кредиторы все чаще передают право взыскивать неплатежи.

На Северном Кавказе сумма выданных кредитов выросла за год почти на четверть - до 414 миллиардов рублей. Фото: Владимир Аносов/РГ

Объем розничного кредитного портфеля в регионах СКФО достиг 414 миллиардов рублей, годовой прирост составил 24,4 процента. Особенно резко подскочило число ипотечных займов. В Кабардино-Балкарии банки выдали около трех тысяч жилищных ссуд на 5,8 миллиарда рублей, что на треть больше, чем в 2017-м, по количеству и на 44,3 процента - по объему. На Ставрополье число ипотечных кредитов увеличилось в 1,4 раза - до 20,4 тысячи, а объем - в полтора раза (33,9 миллиарда рублей).

- Рост популярности ипотеки в 2018 году обусловлен ее возросшей доступностью, ведь в течение года банки сохраняли низкие ставки, - отмечает управляющий отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов. - Средневзвешенная ставка в крае в декабре осталась на историческом миниму-ме - 9,55 процента.

Естественно, на фоне роста кредитного портфеля увеличилась и просроченная задолженность - на 2,4 процента (1,5 миллиарда рублей) в целом, а конкретно по ипотеке - на 12,3. В 2018 году в регионах СКФО коллекторские агентства работали с задолженностью на общую сумму 34,3 миллиарда рублей - и это на 94 процента больше, чем в 2017-м.

Как отметил член совета СРО НАПКА и генеральный директор коллекторского агентства "ЭОС" Антон Дмитраков, ипотечный всплеск логично привел к росту задолженности населения перед кредиторами:

- Ипотека - это всегда большие суммы. Их сложнее взыскивать и вообще работать с такими долгами.

Он добавил, что на Северном Кавказе банки и микрофинансовые организации (МФО) все чаще передают долги населения на аутсорсинг коллекторам. И, по его мнению, лучше уж с ними будут работать официальные компании, которые находятся под контролем Федеральной службы судебных приставов, чем неизвестные фирмы (и тогда не избежать нарушения прав граждан), или сразу суд (в этом случае последствия для должника будут более серьезными).

С такой позицией согласна и исполняющая обязанности начальника отдела по надзору за коллекторами УФССП по Ставропольскому краю Наталья Фидиева. Она пояснила: чтобы работать в этом бизнесе легально, организация должна соблюсти достаточно большой перечень требований, иметь страховку на сумму не менее 10 миллионов рублей и такой же уставной капитал. А работники компании не должны иметь судимости и долгов.

- Чтобы попасть в реестр коллекторских организаций, нужно приложить немало усилий - соответствовать указанным требованиям, приобрести дорогостоящее оборудование и программное обеспечение. Все работники обязаны вести аудиозапись звонков и личных встреч с помощью мобильных приложений. А весь объем данных должен храниться не менее трех лет, - говорит Фидиева.

Такие агентства будут всячески избегать нарушений со своей стороны, чтобы не попасть под прессинг проверяющих служб. Но люди по-прежнему не застрахованы от действий "черных" коллекторов, которые нигде не зарегистрированы. Они совершают самые серьезные нарушения. Однако на Ставрополье не составлено ни одного протокола в их отношении, потому что доказать вину практически невозможно. Номера, с которых звонят такие коллекторы, в большинстве своем куплены без оформления документов, блокируются спустя некоторое время, или принадлежат физическим лицам, не имеющим официального отношения к кредитору. Правоохранительные органы и надзорные ведомства в таких ситуациях должны доказать умысел. Но чаще всего эти коллекторы звонят гражданам, у которых имеется задолженность перед несколькими кредитными организациями, и разобраться, от кого идет угроза, невозможно.

Примечательно и то, что если легальные коллекторы постепенно все же учатся работать с гражданами в рамках закона, то сотрудники микрофинансовых организаций, которые сами выбивают долги, пока еще не хотят осваиваться в правовом поле. Так, в УФССП на коллекторов жаловались 59 раз, а на МФО - более 150.

Самое частое нарушение - неправильное взаимодействие с третьими лицами. В такой ситуации оказывались многие знакомые неплательщиков - звонят неизвестные и требуют повлиять на должника, с которым человек работал в компании или жил на одном этаже.

- Федеральный закон N 230 запрещает осуществлять контакт с целью возращения средств с третьими лицами без письменного согласия должника или если третье лицо против, чтобы с ним общались. К примеру, в кредитном договоре указывают супруга. Должник должен письменно подтвердить, что не возражает, если кредитор будет осуществлять возврат средств через родственника. Супруг тоже должен быть не против, - поясняет Фидиева.

Но особенно часто эта проблема возникает, когда взрослые дети не платят по кредиту, а МФО или коллекторы пытаются повлиять на заемщиков через их родителей. Такое в УФССП считают недопустимым.

- Еще одно нарушение - слишком частое взаимодействие. В день коллектор или кредитор может звонить один раз, а в неделю - не более двух. Неотвеченные звонки не считаются контактом, только звонок, после которого состоялся разговор, - добавляет Фидиева.

В прошлом году на Ставрополье две микрофинансовые организации были наказаны за чрезмерное усердие сотрудников. Женщина обратилась в краевое управление службы судебных приставов и рассказала, что ей беспрерывно звонят коллекторы, которые не желают принять во внимание тот факт, что у нее сложилась сложная финансовая ситуация.

Перепуганная должница написала кредиторам заявление, в котором сообщила, что взаимодействие с ней будет осуществляться только через ее представителя. Но сотрудники микрофинансовой организации обращение гражданки проигнорировали и продолжали активно названивать. В итоге МФО оштрафовали на 20 тысяч рублей, и звонки тут же прекратились. .

Кстати

Один из самых громких скандалов с коллекторами произошел на Ставрополье в 2016 году. Тогда начальник регионального отдела по взысканию долгов в крае ООО "Сентинел Кредит Менеджмент" Станислав Котельников позвонил в детскую городскую клиническую больницу с требованием вернуть выкупленный у одного из банков долг на сумму свыше 50 тысяч рублей (кредит брала сотрудница больницы). После просьбы главной медицинской сестры обратиться непосредственно к должнице он ответил, что с этой минуты телефоны лечебного учреждения будут заблокированы. Слова у него не разошлись с делом, и вскоре в больницу никто уже не мог дозвониться.

Своей цели он не добился, а внимание правоохранителей привлек. Как заявили в краевом следственном управлении СК РФ, "действия коллектора представляли общественную опасность, поскольку медицинское учреждение оставалось без связи двое суток, что нарушало конституционное право на обеспечение бесплатной медицинской помощи детям". В отношении него возбудили уголовное дело по части первой статьи 330 УК РФ ("самоуправство"). Суд назначил Котельникову штраф в размере 40 тысяч рублей.

В УФССП рекомендуют в похожих ситуациях направить в кредитные организации отказ от взаимодействия, то же самое делать и третьим лицам, указанным в кредитном договоре. А в случае, если угрозы не прекращаются, обращаться в правоохранительные органы.