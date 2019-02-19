На Северном Кавказе проверки на молочном рынке уже активизировали. К этой работе подключились не только специалисты надзорных структур, но и общественники. Как рассказал координатор федерального проекта "Народный контроль" в Республике Дагестан Исамагомед Омаров, активисты проверяли, соблюдаются ли в торговых точках требования нового технического регламента, который вступил в силу в июле 2018-го.
Если в составе продуктов есть растительные заменители животного жира, то в таком случае они должны именоваться как "молокосодержащие продукты" и не вводить в заблуждение потребителя. И уже с этого года на полках российских магазинов не должно быть неверно маркированной продукции. Тем не менее в Дагестане общественники обнаружили десять товаров, в основном сыр и сливочное масло, промаркированных неправильно.
- Все нарушения зафиксированы на фото, оставлены соответствующие отзывы в книге жалоб и предложений. Это делается для того, чтобы торговые точки вели соответствующую работу с производителями, которые несут ответственность за маркировку продукции. Информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор, - рассказал Омаров.
А специалисты Россельхознадзора по Дагестану в феврале отобрали 23 пробы молока, сыра, творога, кефира, сметаны и сливочного масла для исследования на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Делали это непосредственно на заводах производителей, а также в детских дошкольных учреждениях. О результатах проверки станет известно позже.
"Все пробы направлены в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения независимых лабораторных испытаний. Там определят наличие в продукции растительных жиров, не заявленных в составе, после чего станет ясно, имеет ли место фальсификация или нет. В случае несоответствия отобранных образцов действующим требованиям в отношении недобросовестных производителей будут приняты административные меры, а фальсифицированная продукция изъята из оборота", - сообщили в управлении Россельхознадзора.
В Ставропольском крае в прошлом году с полок убрали более 600 килограммов молочной продукции, которую продавали с нарушениями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего в 2018 году прошло более 600 проверок в компаниях, которые занимаются выпуском и оборотом молочной продукции. В том числе проводились лабораторные исследования. Специалисты проанализировали 2,7 тысячи проб, из них не соответствовали нормам почти восемь процентов.
"Организации продавали товар с истекшим сроком годности, без документов, с нарушением условий хранения. С реализации сняли 45 партий молочной продукции", - сообщили в ведомстве. Было составлено более 100 протоколов, сумма штрафов превысила 2,3 миллиона рублей.
Нарушения все больше убеждают федеральные власти в необходимости ввести дополнительные меры контроля. Так, глава Россельхознадзора считает, что нужно и производство молочной продукции ввести в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Это позволит автоматизированно отследить, сколько сырья поступило на предприятие и сколько продукции оно выпустило.
Однако сами животноводы считают, что дополнительный контроль только усугубит ситуацию в отрасли. На Ставрополье в 2018-м выпустили 610 тысяч тонн молока - производство за последние пять лет упало на 10 процентов. Среди причин - снижение молочного поголовья из-за падения рентабельности. По мнению исполнительного директора ООО "АгроФирма "Село Ворошилова" Сергея Шахвалиева, в прошлом году по животноводам особенно сильно ударили низкие закупочные цены на молоко, ставшие следствием роста импорта сухого аналога. Поэтому предъявлять сейчас какие-то дополнительные требования преждевременно.
- Мы, можно сказать, выживаем в сегодняшних условиях, работаем на грани рентабельности - она не превышает трех процентов. При этом ежедневно расходуем 70 тонн корма стоимостью 428 тысяч рублей. И только за счет общего вала производства нам удается каким-то образом существовать. О каком дополнительном контроле может идти речь? - отмечает Шахвалиев.
Масштабирование системы "Меркурий" - пока лишь инициатива. Точно же можно сказать, что, согласно постановлению правительства РФ, российские магазины с первого июля должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и товары с содержанием растительных жиров, причем полки с первой в обязательном порядке особым образом промаркируют.
На северокавказских молочных заводах утверждают, что не переживают по этому поводу, так как не используют заменители жира в своей продукции. Например, на крупнейшем дагестанском предприятии "Кизлярагрокомплекс", занимающемся производством товаров данного ассортимента, заявили, что не собираются менять упаковку.
"Мы не добавляем растительные жиры, для производства используется только натуральное сырье, в том числе молоко со своих ферм. Нам не о чем беспокоиться", - заявил представитель завода.