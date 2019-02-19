Качество молочной продукции в России за последние пять лет резко снизилось. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его мнению, данные об объемах фальсифицированной продукции на рынке могут занижены, при этом контроль за оборотом молочных товаров недостаточный.

На Северном Кавказе проверки на молочном рынке уже активизировали. К этой работе подключились не только специалисты надзорных структур, но и общественники. Как рассказал координатор федерального проекта "Народный контроль" в Республике Дагестан Исамагомед Омаров, активисты проверяли, соблюдаются ли в торговых точках требования нового технического регламента, который вступил в силу в июле 2018-го.

Если в составе продуктов есть растительные заменители животного жира, то в таком случае они должны именоваться как "молокосодержащие продукты" и не вводить в заблуждение потребителя. И уже с этого года на полках российских магазинов не должно быть неверно маркированной продукции. Тем не менее в Дагестане общественники обнаружили десять товаров, в основном сыр и сливочное масло, промаркированных неправильно.

- Все нарушения зафиксированы на фото, оставлены соответствующие отзывы в книге жалоб и предложений. Это делается для того, чтобы торговые точки вели соответствующую работу с производителями, которые несут ответственность за маркировку продукции. Информация о нарушениях передана в Роспотребнадзор, - рассказал Омаров.

А специалисты Россельхознадзора по Дагестану в феврале отобрали 23 пробы молока, сыра, творога, кефира, сметаны и сливочного масла для исследования на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Делали это непосредственно на заводах производителей, а также в детских дошкольных учреждениях. О результатах проверки станет известно позже.

"Все пробы направлены в Ставропольскую межобластную ветеринарную лабораторию для проведения независимых лабораторных испытаний. Там определят наличие в продукции растительных жиров, не заявленных в составе, после чего станет ясно, имеет ли место фальсификация или нет. В случае несоответствия отобранных образцов действующим требованиям в отношении недобросовестных производителей будут приняты административные меры, а фальсифицированная продукция изъята из оборота", - сообщили в управлении Россельхознадзора.

В Ставропольском крае в прошлом году с полок убрали более 600 килограммов молочной продукции, которую продавали с нарушениями, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Всего в 2018 году прошло более 600 проверок в компаниях, которые занимаются выпуском и оборотом молочной продукции. В том числе проводились лабораторные исследования. Специалисты проанализировали 2,7 тысячи проб, из них не соответствовали нормам почти восемь процентов.

"Организации продавали товар с истекшим сроком годности, без документов, с нарушением условий хранения. С реализации сняли 45 партий молочной продукции", - сообщили в ведомстве. Было составлено более 100 протоколов, сумма штрафов превысила 2,3 миллиона рублей.

Нарушения все больше убеждают федеральные власти в необходимости ввести дополнительные меры контроля. Так, глава Россельхознадзора считает, что нужно и производство молочной продукции ввести в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". Это позволит автоматизированно отследить, сколько сырья поступило на предприятие и сколько продукции оно выпустило.

Однако сами животноводы считают, что дополнительный контроль только усугубит ситуацию в отрасли. На Ставрополье в 2018-м выпустили 610 тысяч тонн молока - производство за последние пять лет упало на 10 процентов. Среди причин - снижение молочного поголовья из-за падения рентабельности. По мнению исполнительного директора ООО "АгроФирма "Село Ворошилова" Сергея Шахвалиева, в прошлом году по животноводам особенно сильно ударили низкие закупочные цены на молоко, ставшие следствием роста импорта сухого аналога. Поэтому предъявлять сейчас какие-то дополнительные требования преждевременно.

- Мы, можно сказать, выживаем в сегодняшних условиях, работаем на грани рентабельности - она не превышает трех процентов. При этом ежедневно расходуем 70 тонн корма стоимостью 428 тысяч рублей. И только за счет общего вала производства нам удается каким-то образом существовать. О каком дополнительном контроле может идти речь? - отмечает Шахвалиев.

Масштабирование системы "Меркурий" - пока лишь инициатива. Точно же можно сказать, что, согласно постановлению правительства РФ, российские магазины с первого июля должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и товары с содержанием растительных жиров, причем полки с первой в обязательном порядке особым образом промаркируют.

На северокавказских молочных заводах утверждают, что не переживают по этому поводу, так как не используют заменители жира в своей продукции. Например, на крупнейшем дагестанском предприятии "Кизлярагрокомплекс", занимающемся производством товаров данного ассортимента, заявили, что не собираются менять упаковку.

"Мы не добавляем растительные жиры, для производства используется только натуральное сырье, в том числе молоко со своих ферм. Нам не о чем беспокоиться", - заявил представитель завода.