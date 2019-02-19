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19.02.2019 09:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Классом не вышел

Готов ли Петербург к запрету на въезд неэкологичного транспорта
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 36(7794)
В отдельных районах Петербурга могут запретить движение автомобилей класса "Евро-3" и ниже. Аналогичное нововведение уже анонсировали власти Москвы. Предполагается, что в столице контролировать соблюдение новых правил будут с помощью видеокамер. В Петербурге сам проект и возможности его осуществления только обсуждаются. Готов ли город к делению автомобилей по классам экологичности, выясняла корреспондент "РГ".
Старые автомобили не только ездят по центру города, но и остаются на вечную стоянку. Фото: Наталья Онищенко/РГ Старые автомобили не только ездят по центру города, но и остаются на вечную стоянку. Фото: Наталья Онищенко/РГ
Старые автомобили не только ездят по центру города, но и остаются на вечную стоянку. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Сама идея ввести ограничения на въезд для автомобилей со старыми неэкологичными двигателями обсуждается в России уже несколько лет, но законодательная база появилась совсем недавно. Летом прошлого года ПДД дополнены двумя новыми дорожными знаками "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств" и "Зона с ограничением экологического класса грузовых транспортных средств". Где устанавливать эти знаки, решают власти на местах, соответственно, у любого региона появляется возможность создать зоны, куда неэкологичный транспорт просто не сможет въехать.

В Петербурге нашли источник неприятного запаха

Воздух в Петербурге неоднороден. В разных районах города концентрация оксида азота - одного из самых опасных компонентов автомобильных выхлопов - различается в разы.

Например, по данным городских автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха, 5 февраля этого года самая высокая концентрация оксида азота в городе была зафиксирована на улице Пестеля, показатель составил 0,5 от ПДК. В Красногвардейском, Невском и Петроградском районах в этот же день концентрация оксида азота оказалась 0,4 ПДК. Для сравнения: в Петродворцовом, Курортном и Кронштадтском районах содержание оксида азота в воздухе составило менее 0,1 от ПДК. Районы, попавшие в число "чистых", отличает относительно невысокий автомобильный трафик. В то время как центр города и отдельные спальные районы буквально задыхаются от машин, хотя превышения допустимой концентрации выбросов в воздухе, как правило, не выявляется.

В какие районы может быть ограничен въезд, пока не сообщается, но эксперты полагают, что в первую очередь нововведение ждет центральные районы.

- В целом полагаю разумной мерой ограничение на въезд в некоторые центральные районы Санкт-Петербурга автомобилей, не соответствующих современным экологическим стандартам. Аналогичные решения обсуждаются или уже были приняты во многих крупных городах мира, - сообщил Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта.

Эксперт признает: ограничение на въезд - это шаг радикальный и при определении зон нужно четко понимать, какие целевые показатели должны быть достигнуты данной мерой. Здесь может быть два варианта. В первом случае ограничение вводится на локальном участке, например на определенной улице. Здесь эффект распространяется на конкретный жилой комплекс, который стоит на этой улице или особо охраняемую территорию вблизи. Второй вариант - когда ограничение вводится для нескольких зон, которые расположены по кругу.

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- Такое решение подходит для городов, построенных по радиально-кольцевой структуре, где долговременное негативное воздействие автомобилей на экологию приходится на центр города. А спальные районы и периферия, несмотря на наличие магистралей с высокой интенсивностью движения, находятся в лучшей с точки зрения экологии ситуации по автомобильным выхлопам, - отмечает Якимов.

И хотя желание защитить горожан от выхлопов вполне понятно и объяснимо, ключевой вопрос здесь - а что же делать тем, чей автомобиль экологическим классом не вышел. Юрист Денис Костин утверждает, что нарушений прав автолюбителей здесь нет, поскольку грядущий запрет на въезд уже имеет сформированную законодательную базу. Кроме того, Костин обращает внимание на то, что цель нововведения - чистый воздух, на который граждане тоже имеют право.

Данные об экологическом классе двигателя стали вноситься в ПТС лишь с 2011 года, поэтому непонятно, как распознать экологичность авто, выпущенного ранее?

По оценкам промышленного эксперта, кандидата экономических наук Леонида Хазанова, в Петербурге доля автомобилей, соответствующих стандарту "Евро-3" или ниже, составляет порядка десяти процентов. Вот уже 11 лет в России запрещено производить и продавать автомобили ниже класса "Евро-3", соответственно, все неэкологичные машины - старше этого возраста. Но при этом и ранее 2008 года выпускались автомобили стандарта "Евро-3".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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И здесь появляется риск открыть ящик Пандоры, ведь, как утверждает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, данные об экологическом классе двигателя стали вноситься в ПТС лишь с 2011 года, соответственно, возникает вопрос: как распознать экологичность авто, выпущенного ранее? Эксперт полагает, что если в Петербурге возьмут на вооружение московский опыт и будут контролировать въезд машин в зоны с помощью видеокамер, то до двух третей автолюбителей рискуют оказаться в зоне отчуждения. Действующая система видеонаблюдения просто не сможет определить, какая машина экологичная, а какая - нет.

Эксперты утверждают: фактически, чтобы понять, отвечает машина всем требованиям или нет, нужно знать модель, год выпуска. В условиях плотного автомобильного движения вычислить всех нарушителей крайне затруднительно. А в том, что нарушать будут, эксперты не сомневаются, ведь если гражданин 11 лет не менял машину, вряд ли после изменения нормативов он сразу же найдет средства на новый автомобиль..

Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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