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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Поощрят рублем

Калининградские муниципалитеты получат дотации за работу без долгов
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 36(7794)
В Калининградской области местные власти, которые смогут максимально сократить долг по транспортному налогу, получат в текущем году больше дотаций. Такие поправки в закон об областном бюджете подготовило региональное правительство. Кроме того, муниципальные образования должны разобраться с долгами по налогу на доходы физлиц. В противном случае чиновникам грозит персональная ответственность.

- Мы будем поощрять муниципалитеты по результатам сокращения задолженности по транспортному налогу, - поясняет министр финансов Калининградской области Виктор Порембский. - Кроме того, мы предусматриваем дополнительные средства, чтобы иметь резерв в течение года. Это позволит реагировать на непредвиденные расходы, сложное финансовое положение, связанное с доходной частью местных бюджетов.

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Финансовой поддержке муниципалитетов бюджет-2019 уделяет особое внимание. Ранее на 200 миллионов рублей увеличился общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Кроме того, местные власти смогут получить дополнительное софинансирование на благоустройство территорий, организацию теплоснабжения, подвоз школьников. Впервые в бюджете предусмотрели 100 миллионов рублей на ремонт муниципальных учреждений образования.Однако в некоторых администрациях, несмотря на растущий уровень финансовой помощи, присутствуют долги по платежам в бюджетную систему. Речь идет, в частности, об НДФЛ.

Следует пояснить, что часть налога на доходы физлиц зачисляется в бюджет субъекта РФ, часть - в местный. Налоговым агентом выступает муниципалитет, обязанный отправлять "региональный" НДФЛ в областную казну "автоматом". Но в области некоторые администрации эти транши задерживают. Чтобы исправить ситуацию, предложено установить персональную ответственность глав муниципалитетов и главбухов за несвоевременное перечисление налогов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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