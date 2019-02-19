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19.02.2019 15:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Литературовед Евгений Марцинкевич скончался в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на 96-м году жизни скончался известный литературовед Евгений Марцинкевич. Об этом сообщает пресс-служба "Петербург-Концерта", где артист работал до последних дней.

Евгений Марцинкевич получил известность как лектор-литературовед. Самыми популярными его проектами стали "Духовные искания русских писателей", "Земная жизнь и жизнь вечная", "Христианство и мирская власть", а также "Избранные страницы русской литературы ХХ века".

Марцинкевич родился в Свердловске в 1923 году, в 15 лет переехал в Ленинград, поступил в Ленинградский государственный университет на факультет филологии. Когда началась война, он вступил в народное ополчение, не прекращая учебы работал на военном предприятии. Евгений Марцинкевич попал в одну из волн эвакуации и был отправлен в Пермь, в Ленинград он вернулся лишь через год после окончания войны.

В 1967 году он поступил работать в "Ленконцерт", впоследствии эта организация переименована в "Петербург-Концерт".

Евгений Марцинкевич всю жизнь занимался просветительскими проектами и стал одним из самых ярких популяризаторов отечественной литературы.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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