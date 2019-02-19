ФАС возбуждает все больше антимонопольных дел, связанных со сговорами на торгах. Дело не в том, что предприниматели стали чаще нарушать закон, отмечают эксперты. Просто раскрывать такие дела стало проще - в том числе благодаря тому, что и нарушители, и контролеры переместились в электронную плоскость. Как работает система противодействия антиконкурентным соглашениям в субъектах СЗФО, насколько дорого обходятся сговоры региональным бюджетам, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Доказательства хранятся в Сети

В прошлом году антимонопольщики раскрыли 300 сговоров между представителями органов власти и компаний - почти в полтора раза больше, чем в позапрошлом году. Количество антимонопольных дел о картельных соглашениях сократилось на восемь процентов - всего выявили 332 картеля. Но падение произошло за счет эффекта высокой базы 2017 года, который оказался рекордным по раскрытию картелей (360 дел).

В основном речь идет о сговорах на торгах. Антимонопольщики наладили сотрудничество с электронными площадками, где проводятся аукционы, с федеральным казначейством, банковскими структурами. Специалисты, с одной стороны, оперативно получают информацию о подозрительных закупочных процессах. С другой - могут самостоятельно анализировать товарные рынки на предмет антиконкурентных торгов.

Регионы Северо-Запада не отстают от общероссийских тенденций. В Псковской области в 2018 году возбудили шесть антимонопольных дел по факту сговоров, в 2017-м - пять дел, в 2016-м - два.

- Борьба с картелями - это одно из важных направлений нашей деятельности. Оно вошло в Национальный план развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы, утвержденный президентом страны, - отмечает руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. - Десять лет назад антиконкурентные соглашения выявлялись, как правило, благодаря жалобам организаторов закупок, недовольных участников торгов или других заинтересованных лиц. Сейчас мы все чаще анализируем товарные рынки и выявляем нарушения по собственной инициативе. У нас сложился работающий механизм доказывания картельных соглашений, ведь вся информация об электронных закупочных процессах, о движении средств от подрядчиков к субподрядчикам хранится в Сети. Сложилась и судебная практика.

Родственные связи

Анализ товарных рынков, который псковские антимонопольщики провели по собственной инициативе, позволил в прошлом году раскрыть картельный сговор между двумя поставщиками медицинского оборудования. Специалисты заметили, что на торгах, в которых участвуют эти хозяйствующие субъекты, не происходит практически никакой конкурентной борьбы. "Картельщики" выиграли 31 аукцион, и везде наблюдалось либо минимальное, либо нулевое понижение цены.

Дальнейший анализ показал, что участники картеля подавали ценовые предложения с одного IP-адреса, имитируя реальные торги. Общая стоимость контрактов, которые выиграли заговорщики, превысила 37 миллионов рублей. Компаниям назначили крупные штрафы - более 3,5 миллиона рублей.

Руководители предприятий обжаловали решение УФАС. Они утверждали, что являются родственниками, а между обществами заключен договор оказания управленческих услуг.

Суды первых двух инстанций поддержали поставщиков, поскольку условия договора действительно позволяли одной компании координировать поведение другой компании, в том числе в вопросах участия в госзакупках. Однако кассационная инстанция, Арбитражный суд Северо-Западного округа, встала на позицию антимонопольного органа и расценила договор как дополнительное доказательство сговора. На одной из конференций ведущие юристы России признали эту тяжбу лучшей судебной практикой 2018 года в делах по борьбе с картелями.

Сегодня в стране уже сложился работающий механизм доказывания картельных соглашений

- Перечень иммунитетов в рамках запрета на антиконкурентные соглашения - закрытый, - прокомментировал решение кассационной инстанции заместитель начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Дмитрий Артюшенко. - Различные договоры не рассматриваются Федеральной антимонопольной службой как основание установления контроля одной компании над другой и, как следствие, как основание освобождения таких компаний от ответственности за сговор. Как видим, эта абсолютно законная позиция воспринимается и судебной практикой.

Кот ученый

В Калининградской области в прошлом году выявили один картель - на рынке охранных услуг. Два предприятия, формально не имеющие друг с другом никаких коммерческих и юридических связей, подавали заявки на участие в конкурсах с одного IP-адреса. Более того, одна из компаний неоднократно перечисляла за другую обеспечительные платежи.

В двух аукционах, в которых "картельщики" были единственными участниками, начальная стоимость контрактов снизилась всего на 0,5 процента. На днях комиссия УФАС рассмотрела это дело и согласилась с наличием сговора. Вопрос с наказанием еще предстоит решить.

В ближайшее время антимонопольщики получат собственное программное обеспечение, которое сделает аналитическую работу еще более эффективной. Разработка веб-сервиса выходит на завершающую стадию. Он получил название "Большой цифровой кот" - ведь программе предстоит охотиться в Сети за "цифровыми мышами".

Упущенная экономия

Насколько дорого обходятся "аукционные" сговоры региональным бюджетам? На рынке медицинских изделий, по словам Ольги Милонаец, нормальные конкурентные торги позволяют снизить начальную цену контракта на 12-18 процентов. Иногда экономия доходит и до 40 процентов, в зависимости от предмета торгов. То есть два псковских "картельщика", которые выиграли лоты стоимостью более 37 миллионов рублей, снижая цену максимум на 0,5 процента, не позволили псковским больницам сэкономить четыре миллиона рублей. И это только один пример.

Конечно, участники картеля, если их антиконкурентные действия удается доказать, платят крупные штрафы. Однако эти штрафы целиком поступают в федеральную казну, тогда как деньги недополучают бюджеты разных уровней.

Скоро антимонопольщики получат собственное программное обеспечение, которое сделает аналитическую работу еще эффективнее

- С одной стороны, было бы логично, если бы компенсацию привязали к территории, понесшей убытки в связи с образованием монополии, - рассуждает директор Института реформирования общественных финансов РАНХиГС Владимир Климанов. - С другой стороны, с технической точки зрения обеспечить такую привязку штрафов к региону, и уж тем более к муниципалитету, крайне сложно. Непонятно, как трактовать упущенную экономию ГУПов - как убытки региона или как убытки Федерации. И таких узких моментов может быть много. Кроме того, выявляет, раскрывает и доказывает сговоры ФАС, она же назначает штрафы. В этом свете логично, что "выгодоприобретателем" является федеральный бюджет. Возможно, в перспективе в связи с ростом числа выявленных сговоров актуальность этого вопроса возрастет.