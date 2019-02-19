Названы города с самыми дорогими однушками в новостройках

В Петербурге выставлена на продажу однокомнатная квартира за 38 миллионов рублей. Она находится в строящемся жилом комплексе на набережной реки Мойки. Сдать дом застройщик обещает первом квартале 2019-го года.

Как следует из рейтинга, составленного агентством недвижимости ЦИАН, площадь квартиры составляет 51,85 квадратных метра. Она расположена на шестом этаже строящегося комплекса. Жилая площадь квартиры 21,1 квадратных метра, еще 11 метров приходится на кухню. Все остальное - это терраса, которую покупателю предлагается обустроить по своему усмотрению.

Квартира в Петербурге заняла второе место в рейтинге самых дорогих однушек, составленных агентством. Первое место у Москвы. В столице на продажу выставлена однокомнатная квартира на Старом Арбате, ее площадь составляет 75,6 квадратных метра. Продавец оценивает своей актив в 62,07 миллионов рублей.

На третьем месте оказалась однокомнатная квартира в Подмосковье на Рублево-Успенском шоссе. За 32,8 миллиона рублей застройщик обещает предоставить квартиру площадью 85,3 квадратных метра.

Квартира площадью 82,09 квадратных метра выставлена на продажу в элитном жилом комплексе вблизи Алушты в Крыму, расположена она на 18-м этаже. Стартовая цена объекта 20,86 миллиона рублей.

В Сочи за 19,18 миллиона рублей предлагается однокомнатная квартира площадью 95,9 квадратных метров. Причем, жилая площадь в однушке составляет 44,4 квадратных метра, все остальное - это открытая терраса с видом на море.

Если в южных регионах застройщики, работающие в сегменте элитной недвижимости предлагают просторные террасы, то в Казани в самой дорогой однушке, стартовая цена которой составляет 18,03 миллиона рублей, более 20 "квадратов" приходится на коридор, общая же площадь квартиры - 87 квадратных метров.

Самая дорогая однушка в центре Владивостока продается за 12,91 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит квартиру на 23-м этаже элитного жилого комплекса площадью 62,97 квадратных метра. Из окон открывается вид на Бухту Федорова.

В Ростове площадь самой дорогой однушки составила 89 квадратных метров, она выставлена на продажу за 11,57 миллиона рублей. На 300 тысяч рублей дешевле стоит самая дорогая однушка Севастополя, правда, площадь в этой квартире составляет 69 "квадратов".

Замыкает топ-десять самых дорогих однокомнатных квартир в новостройках лот из Екатеринбурга. За 10,5 миллионов рублей в столице Свердловской области продается квартира площадью 57 квадратных метров.