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19.02.2019 11:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Названы товары, которые подорожали на Северо-Западе

Текст: Вера Черенева

В январе в регионах Северо-Запада инфляция составила 4,8 процента, сильнее всего подорожали капуста и автомобили.

Как сообщает Северо-Западное ГУ Банка России, в первый месяц 2019 года темпы роста инфляции в СЗФО оказались несколько ниже общероссийских, где средний показатель составил 5,1 процента.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Инфляция в продуктовом сегменте в декабре прошлого года на Северо-Западе составляла 4,5 процента, в январе - 5,1. Сильнее всего подорожала капуста. При этом, как отмечают в Банке России, рост цен на кофе и яйцо замедлился и в ближайшее время в ведомстве ожидают их корректировки.

Среди непродовольственных товаров рост цен в январе составил 4,4 процента (в декабре 2018-го этот показатель составлял 4,1). Причину аналитики Банка России видят в изменении ставки НДС. Заметнее всего инфляция сказалась на автомобилях.

В сегменте услуг рост составил с 3,8 процента до 4,9, что может быть связано с изменениями тарифов ЖКХ.

Стоит отметить, что в регионах Северо-Запада ситуация неоднородная. Так, самой высокой оказалась инфляция в Коми. В январе 2019 года она составила 6,1 процента. Это можно объяснить тем, что с начала года в республике увеличился минимальный взнос на капремонт. А самая низкая инфляция (4,4 процента) зафиксирована в Ленинградской области. В Банке России это объяснили тем, что в регионе, который отличается большим количеством посевных площадей, медленно дорожали продукты.

Инфляция в Петербурге в январе зафиксирована на уровне 4,5 процента.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область СЗФО Республика Коми
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