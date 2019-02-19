Пансион Минобороны в Питере примет воспитанниц 1 сентября

Филиал Пансиона воспитанниц минобороны на острове Бычий в Санкт-Петербурге должен стать для кадетов, суворовцев и нахимовцев настоящим культурным и спортивным центром. Такую задачу во вторник, 19 февраля, в ходе поездки в Северную столицу поставил глава военного ведомства страны Сергей Шойгу.

Министру показали несколько вариантов дизайна строящихся на острове столовой, спортзала, бассейна и жилых помещений будущего пансиона. Шойгу все это внимательно осмотрел и посоветовал авторам проекта заложить туда еще и отдельный многофункциональный зал. По замыслу министра, он должен быть своего рода трансформером - с мобильной сценой и технологическим окном, через которое будет подаваться и спортивный инвентарь, и оборудование для зрительного зала.

Шойгу также посоветовал строителям при выборе цветовой гаммы учитывать, что в пансионе предстоит жить девчатам. Разрисовывать стены ромашками здесь вряд ли станут. Но от "казарменных" коричнево-зеленых тонов наверняка откажутся.

Вообще, по мнению Шойгу, этот филиал вполне может стать одним из лучших учебных заведений для девочек в России. Министр распорядился использовать здесь только самые качественные и современные строительные и отделочные материалы. "К августу инфраструктура должна быть полностью готова к приему девочек", - приказал он.

Напомним, что о решении создать в Питере филиал пансиона воспитанниц Минобороны Шойгу объявил в декабре прошлого года. А 1 сентября 2019-го учебное заведение уже распахнет свои двери. Известно, что на острове Бычий возведут учебно-административный и спальный корпуса на 560 мест, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотеку и медпункт. Программа обучения воспитанниц не будет отличаться от той, что используют в московском пансионе. Девочки станут жить на полном гособеспечении. Помимо общеобразовательного курса, они получат музыкальную подготовку, изучат несколько иностранных языков, станут заниматься бальными танцами и спортом.

На обратном пути Шойгу проверил, как в подмосковном парке "Патриот" возводят главный храм Вооруженных сил. "Сделано многое. Темпы работ крайне высоки, но мы ограничены в сроках. При этом, естественно, выполняя и укладываясь в график, нельзя ни в коем случае забывать о качестве. Это, пожалуй, основное", - обратился министр к строителям. Он напомнил им древнюю мудрость: если ты сделаешь быстро и плохо, то люди недолго будут помнить, что ты сделал быстро, но на всю жизнь запомнят, что сделал плохо.

А еще министр попросил рачительно относиться к средствам, которые народ жертвует на строительство этого храма. Между прочим, уже собрана огромная сумма, ее до копеечки назвал Шойгу - 2 206 737 301 рубль и 89 копеек. На сегодняшний день пожертвования поступили от 51 567 человек. Шойгу сказал, что вносят, кто сколько может: и 100 рублей, и тысячу.

"Люди хотят участвовать в это большом замечательном деле, и вся эта работа продолжается", - подчеркнул министр. Он также поблагодарил крупные компании, принявшие, по словам Шойгу, решение "выполнить отдельные конструктивы, отдельные виды работ или выделить безвозмездно материалы на строительство этого замечательного памятника Великой Отечественной войне, который, мы предполагаем, завершить к 75-летию Великой Победы".