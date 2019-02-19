Как заработать на общедомовом имуществе

В феврале 2019 года средний счет за жилищно-комунальные услуги в Санкт-Петербурге составил 5075,55 рубля. Но мало кому из собственников известно, что в их силах существенно уменьшить цифры в "платежках". Как? Начать зарабатывать на общедомовом имуществе.

Согласно Жилищному кодексу, владельцам квартир принадлежат все места общего пользования в доме - лифты, лестницы, коридоры, чердаки, подвалы, крыша и даже фасад и несущие конструкции здания. На всем перечисленном собственники по праву могут "делать деньги" в пользу бюджета дома.

Первое, и самое неочевидное, чем жильцы могут зарабатывать, - получать средства за использование крыши или чердака интернет-провайдерами. Для того чтобы провести связь в дом, нужно установить соответствующее оборудование. До недавнего времени "поставщики сети" не были согласны платить за аренду стен и крыш, через которые тянется кабель. Мол, это для жильцов услуга, в которой они сами и заинтересованы. Четкого решения законодательства на этот счет не существовало.

Все изменило пояснение Верховного суда, опубликованное в "РГ" в марте прошлого года. Согласно ему, граждане имеют право взимать с компаний плату, поскольку последние пользуются общедомовой собственностью. Данный способ заработка относится лишь к старым домам - в новостройках интернет-кабели изначально входят в инженерные сети здания.

Еще один вариант дохода - реклама. Самыми безобидными являются объявления, размещенные в лифте и внутри парадной. В зависимости от размера листа и района в Петербурге цены варьируются от 100 до 600 рублей в месяц.

Правда, прежде чем надеяться на большие доходы и искать рекламодателей, жильцам следует здраво оценить возможность размещения объявления. По словам председателя ЖСК №3 Московского района Александра Иванова, прежде всего важно понять, насколько выгодно расположено здание.

У жителей исторических домов в центре Санкт-Петербурга есть свои, особые варианты заработка

Практические проблемы на самом деле могли бы "перекрыть" радость от получаемого дохода. Так, любая вывеска требует получения специального разрешения. Если его нет, может поступить штраф. При этом судебная практика часто расходится, и велик шанс, что за взысканием в первую очередь обратятся в управляющую компанию или ТСЖ, позволившие установку.

Собственники также могут попробовать установить в своей парадной платежные терминалы. Прибыль это принесет только в том случае, если трафик помещения превышает 400 человек в сутки. В любом случае такая мера станет дополнительным удобством для самих владельцев квартир в доме.

Для исторических домов в центре есть свои, особые варианты заработка. В последние годы большую популярность набирают экскурсии по старинным интересным парадным Петербурга. В интернете можно найти разные цены на подобные "посещения" с сопутствующим рассказом - от 100 до 1000 рублей. Дома с историей заставили задуматься их жильцов: а не брать ли процент с каждой такой экскурсии в общий фонд дома? По чуть-чуть с группы - и накопится на еще лучший ремонт парадной. Чтобы больше посещали.

Общедомовое имущество может стать очень прибыльным делом для собственников. Главное, не отходить от закона и помнить основное правило: ни одно решение - будь то установка рекламы или взятие арендной платы с провайдера - не может быть принято, если не проводилось собрание.

На встрече 2/3 от всего количества голосов должно быть отдано в пользу положительного решения. Член общественного совета при Комитете по строительству Санкт-Петербурга Галина Белкова пояснила, что на таких собраниях нужно руководствоваться не только жаждой возможной прибыли, но и простыми человеческими отношениями.

- Жилой дом в первую очередь предназначен для проживания людей. Если действия, которые производятся в коммерческих целях, могут нанести вред той 1/3, что голосовала против, то так не пойдет. Здесь требуется не юридическое регулирование, а понимание проблем других людей, - рассуждает эксперт.

Также Галина Белкова пояснила, что перед собранием обязательно нужно поручить управляющей компании или ТСЖ проверить все уже имеющиеся договоры на использование имущества, а если они отсутствуют - перезаключить их или "избавиться" от помещенных конструкций и оборудования.

Собрать кворум - задача сама по себе сложная.

А собрать его несколько раз - практически невыполнимая. Поэтому для большей эффективности собственникам следует провести одно собрание с решением всех вопросов.

Но на практике зачастую полученные от согласованных мероприятий деньги "растворяются" в бумажках и в конечном счете так и не доходят до жильцов, а утекают в карманы недобросовестных управляющих.

Тактика проста: при заключении договора управления в бумагу включают условия, согласно которым организация имеет право деньги от аренды тратить на нужды дома. В итоге в отчетах средства "пропадают". Куда их тратят, отследить практически невозможно.

- Чтобы полученные деньги были видны, необходимо поднять вопрос их целевого использования все на том же общем собрании собственников, - считает юрист и эксперт по вопросам управления многоквартирным домом Дмитрий Бурняшев. - Следует решить и прописать в протоколе, как именно будут расходоваться заработанные на аренде имущества деньги. Если УК отклонится от прописанного, жильцы будут вправе обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Также владельцы квартир в доме могут попросить председателя или управляющую компанию предоставить отчет о финансовой деятельности - вывесить его, например, в парадной или на сайте организации. Если УК отказывается, то вряд ли жильцам удастся улучшить состояние дома за счет прибыли от аренды имущества и в дальнейшем. По словам экспертов, только совместная заинтересованность в дополнительном доходе для дома со стороны как жильцов, так и управляющей компании может на самом деле привести к положительному результату.