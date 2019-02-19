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19.02.2019 16:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Теневое молоко

Фермеры Заполярья не спешат регистрировать предприятия
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 36(7794)
Многие фермеры в Заполярье не спешат официально регистрировать свои предприятия, даже если им удается более или менее успешно вести свой сельскохозяйственный бизнес. Показателен в этом отношении пример Мурманской области. По данным Мурманскстата, на 1 октября 2018 года в Заполярье официально зарегистрировано всего одно крестьянское фермерское хозяйство (КФХ). При этом на официальном сайте регионального министерства рыбного и сельского хозяйства список предприятий АПК включает в себя девять фермерских хозяйств. Например, предприниматель в Кольском районе, имеющий более 100 коров, долгое время отказывался регистрироваться, объясняя это тем, что после регистрации представители власти будут приходить к нему и "дверь ногой открывать".

- Конечно, у нас КФХ не одно, а значительно больше, - прокомментировала Марина Гончарова, начальник управления агропромышленного комплекса министерства. - Кроме того, как показала сельскохозяйственная перепись 2016 года, у нас фактически зарегистрировано больше личных подсобных хозяйств. Правда, они у нас не товарные. Тех, кто не хочет регистрироваться, у нас действительно много, мне доводилось лично общаться с пятью из них. Объясняют они свою позицию просто. Если они официально зарегистрируются, то за то или иное упущение ветеринарная служба может назначить существенный штраф. Если работать "в тени", то возможные штрафы намного меньше.

Фото: ИКЦ АПК Вологодской области
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Но если серьезно заниматься бизнесом, все же необходимо соблюдать ветеринарные правила, от которых зависит здоровье наших граждан - они должны понимать, что употребляют в пищу.

А что касается предпринимателя из Кольского района, то он уже зарегистрировал крестьянское фермерское хозяйство и планирует получить у нас грант.

Сами заполярные фермеры отмечают, что региональная администрация действительно старается их поддержать, но законодательство далеко не всегда позволяет это сделать. По их словам, одна из главных проблем - это сбыт, который слишком жестко зарегулирован.

- Чтобы твоя продукция попала в федеральную розничную сеть, ее нужно поставлять большими партиями, - поясняет Андрей, фермер из Мурманской области, попросив не называть его и предприятие. - Большая партия должна иметь большой срок хранения. А натуральный и качественный продукт - это по определению "скоропорт". Сырое молоко через 36 часов скисает. Чтобы оно не кисло, нужно добавлять в него консерванты или пастеризовать. Какое молоко вкуснее - натуральное или пастеризованное? Например, я мог бы продавать высококачественное сырое молоко, творог и сметану 70-80 процентов жирности. Но ветеринары запрещают это делать, ссылаясь на технический регламент Таможенного союза, который не предусматривает продажу сырого молока.

Получается, сырое молоко продавать людям нельзя, а порошковое можно.

А сметана 70-80 процентов жирности, которая по вкусу и качеству не идет ни в какое сравнение с магазинной, вообще не соответствует техническим условиям.

Из этого вытекает еще одна проблема. Поскольку ветеринары категорически возражают против продажи сырого молока, фермеры, не имеющие собственной переработки, вынуждены сдавать его крупным молокозаводам по минимальной цене - 25 рублей за литр.

Таких предприятий в регионе всего два, в Североморске и в Апатитах, так что выбор небогат. Затем отсепарированное молоко поставляется в торговые сети по цене около 50 рублей за литр. А торговая сеть, в свою очередь, выставляет это молоко на продажу по 70-80 рублей за литр, а то и дороже. Получается парадоксальная ситуация: тому, кто производил это молоко в условиях сурового климата Крайнего Севера, достается минимальная доля прибыли, все остальное уходит переработчику и торговле.

Сегодня, чтобы продавать собственные молоко и сметану, фермер должен построить свой перерабатывающий цех и получить лицензии. Даже если есть собственное здание, то на оборудование для переработки молока потребуется от трех до пяти миллионов. Не один миллион уйдет на приобретение техники - даже самой дешевой. Затем предстоят расходы на сертификацию и лицензию.

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Если производить линейку молока разных видов жирности, на каждый вид молока необходим отдельный сертификат стоимостью 100-150 тысяч, который предстоит получать в Санкт-Петербурге.

- Конечно, мы получаем дотацию из областного бюджета - семь рублей на литр, - добавляет Андрей. - Дотируют приобретение новой техники - возвращают 60 процентов стоимости. Дают гранты начинающим фермерам. Конечно, нам этой поддержки недостаточно. Но ясно, что областные власти в существующих условиях не могут сделать

большего. На уровне федерального законодательства нужно хотя бы решить вопрос с этим техническим регламентом, разрешить продавать фермерам ту продукцию, которую они имеют

возможность производить. И тогда без покупателей они не останутся.

Сегодня для организации производства фермерам требуется капиталы, которые взять негде. Единственный выход - кредит.

Но кредит под пять процентов годовых, по словам Андрея, никому из фермеров Мурманской области получить не удалось.

- Я решил купить ГАЗ-самосвал по спецзаказу для перевозки опилок за два с лишним миллиона, - сетует он. - Отправился в банк. Получил обещание, что кредит будет - но только тогда, когда машина будет уже доставлена сюда, и под 16 процентов.

Но перед этим нужно выплатить 400 тысяч. Машина пришла.

А в банке заявили, что мне отказано в кредите, поскольку не хватает месячного оборота. Так и не дали мне кредита, пришлось брать его в кредитном обществе под еще более высокие проценты. Там не возникло вообще никаких проблем. И зачем было обещать дешевый кредит?

Тем не менее регион осваивает абсолютно все средства, выделяемые на поддержку местных сельхозпроизводителей, отмечают в минсельхозе Мурманской области.

Предприятия, которые не перерабатывают молоко сами, получают поддержку из расчета семь рублей на литр, тогда как владельцы собственных перерабатывающих мощностей могут рассчитывать уже на десять рублей на литр.

Это хороший стимул для развития, считают региональные власти. Но для того чтобы претендовать на эту поддержку, предприятия должны быть официально зарегистрированы, продавать свою продукцию на территории региона и подтверждать затраты.

P.S.

Марина Гончарова, заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области:

- Сегодня у наших сельхозпроизводителей нет проблем ни с федеральными, ни с региональными торговыми сетями - их продукция присутствует везде. Но у нас специфический регион. Из-за оттока населения в отпуска летом здесь продукция не так хорошо расходится, как зимой и осенью. Поэтому муниципалитеты в этот период проводят ярмарки.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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