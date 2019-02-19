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19.02.2019 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция Петербурга закрыла подпольный цех по производству анаболиков

Текст: Иван Петроченков (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного цеха по производству анаболических средств. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД Петербурга.

Оперативники провели серию обысков на складах, в квартирах и в подпольной лаборатории, которая отвечала за производство нелегальных препаратов, используемых для роста мышечной массы.

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Стоимость изъятой партии препаратов  в Главке оценили в 50 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по 238.1 УК РФ (производство и сбыт незарегистрированных лекарственных средств).

Владельца лаборатории задержали в ходе спецоперации. В припаркованном автомобиле оперативники купили крупную партию анаболиков 120 тысяч рублей. Также были задержаны двое граждан, которых подозревают в тесном сотрудничестве с лабораторией.

В данный момент сотрудники полиции занимаются поиском и задержанием других участников преступного сообщества.

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