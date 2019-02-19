Резкий рост цен на куриное мясо отмечен и в Северной столице: в конце января Министерство сельского хозяйства РФ оценило скачок по стране в целом в 20 процентов, примерно такие же цифры приводят и эксперты петербургского рынка. Дальнейшего подорожания, правда, производители не прогнозируют, хоть и считают его оправданным: на стоимости продукции сильно сказывается увеличение цен на зерно и топливо, уверены они.

Согласно статистике Минсельхоза, опубликованной на сайте ведомства, цена на курицу в России выросла как в опте, так и в рознице: за тонну продукции производители просят в среднем 117, 2 тысячи рублей, потребительская же стоимость сейчас находится на уровне 152,71 рубля за килограмм.

В первом случае рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 21, 8 процента, во втором - 22, 4 процента. Интересно, что на другие виды мяса такого скачка зафиксировано не было. Так, стоимость говядины выросла на 3,4 процента, свинины - на 8 процентов.

Данные ведомства подтверждают и аналитики. Вот какие цифры приводит информационно-аналитическое агентство EMeat: за год цены на курятину выросли на 21,2 процента, причем почти на пять процентов стоимость подскочила только за декабрь.

Причиной там называют падение объемов рынка на фоне остановки роста производства: за 11 месяцев 2018 года объем рынка мяса птицы в России (а доля куриного мяса составляет в нем порядка 95 процентов) снизился на 0,4 процента. На 0,7 процента уменьшились и темпы производства.

По словам коммерческого директора петербургской птицефабрики "Роскар" Максима Жемчужникова, средняя стоимость курицы в Петербурге и Ленобласти увеличилась согласно общей тенденции на 15-20 процентов, при этом оптовые цены меняются быстрее, чем те, что покупатели видят на ценниках в торговых сетях.

В Минсельхозе ждут, что в 2019 году цены на мясо скорректируют восстановленные предприятия, пострадавшие от птичьего гриппа

- Зерно, по нашим данным, подорожало примерно на 45-50 процентов, не меньше. А кормовая составляющая - это 50 процентов в структуре себестоимости продукции, - объясняет он.

Со стремительным ростом цен на основное сырье для птицеводческих хозяйств происходящее связывает и управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

- Зерновые сейчас стоят не просто дорого, а очень дорого: по итогам прошлого года рост цен в регионах составил от 31 до 45 процентов. При таком раскладе не дорожать мясо птицы просто не может, - отмечает специалист.

Дешевле не становятся и остальные необходимые для производства составляющие: солярка, бензин, электричество.

Представители торговых сетей в свою очередь обращают внимание на то, что постепенное подорожание курятины наблюдается с весны прошлого года. Во многом это реакция рынка на то, что долгое время продукция в цене не росла, а только падала.

В 2017 году и первой половине 2018-го, полагают эксперты отрасли, стоимость килограмма мяса была "аномально низкой" из-за кризиса перепроизводства. Он же привел к банкротству ряда предприятий. Оставшиеся на рынке производители частично стали повышать цены, с тем чтобы компенсировать понесенные ранее убытки. В существующих условиях рынок Петербурга и Ленобласти продолжает редеть: не все выдерживают увеличивающуюся себестоимость мяса, а возможности продавать его дороже ввиду низкого спроса у них нет. От того, сколько предприятий покинут рынок или сократят производство, в том числе будут зависеть дальнейшие цены, считает Максим Жемчужников.

Однако единодушного мнения по поводу динамики стоимости курятины у специалистов нет. Так, предприниматель и бывший совладелец одной из петербургских птицефабрик Никита Мельников считает, что значительного роста отпускных цен не предвидится - потребительский спрос не растет, а значит, птицефабрики будут стараться сдерживать цены.

О том, что разрыв с прошлогодними показателями будет сокращаться, говорят и аналитики крупных российских производителей: в отсутствие форс-мажоров к лету он и вовсе может сойти на нет. А вот в аналитическом департаменте Международного финансового центра опасаются, что розничные цены продолжат ползти вверх.

Это произойдет в рамках общего тренда на удорожание всего производственного цикла от выращивания на убой до транспортировки до прилавка магазина, плюс к этому нужно помнить про торговую наценку во всех розничных магазинах и сетях, отмечает руководитель департамента Роман Блинов. В самом Минсельхозе тем временем ждут в 2019 году "корректировки цены на мясо птицы в связи с восстановлением ряда предприятий, пострадавших от птичьего гриппа в 2018 году". Так, по данным ведомства, цена на живую птицу уже начала меняться и снизилась с начала года на 4, 2 процента.

В ряде торговых сетей Северной столицы изменения за этот период тоже уже заметили и говорят о том, что нынешняя стоимость по сравнению с пиковыми показателями уменьшилась на 10-15 процентов.

В декабре 2018-го, кстати, также выросла цена на яйца. Росстат зафиксировал разницу с прошлым годом на уровне почти 26 процентов. В январе, правда, на 1, 3 процента стоимость все-таки опустилась. Петростат, анализируя стоимость десятка яиц в Северной столице, отмечает, что в январе продукт стал дешевле на 0, 4 процента.

Тем временем

В январе 2019 года наибольший сезонный рост цен в Петербурге отмечался на плодоовощную продукцию, отмечают в Петростате. Свежие огурцы подорожали на 31,6 процента, капуста - на 17,6, помидоры - на 12,5, морковь и картофель - на 10 и 8 процентов соответственно. Выросли цены на мясо индейки (3,8 процента), рыбу мороженую разделанную (2,3 процента), крупу гречневую (1,7). Хлебобулочные изделия из муки высшего сорта подорожали на 1,6 процента, масло сливочное - на 1,5, соки, чай черный - на 1,3 процента.