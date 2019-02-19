Россиянка попала в книгу рекордов Гиннесса за валенок 379-го размера

Петербургская художница Валерия Лошак попала в книгу рекордов Гиннесса как создательница самой большой в мире обуви. Летом 2016-го года художница установила в деревне Мандроги Ленинградской области валенок 379-го размера, его высота составила почти 2,5 метра.

Как сообщает сама художница, путь к признанию рекорда был совсем не прост. Изначально оргкомитет книги отказал Лошак в регистрации, мотивируя это тем, что валенки не являются обувью.

Художница отправила в оргкомитет ГОСТы на валенки, сертификаты качества, где подтверждается, что это самая настоящая обувь. В итоге был найден компромисс. В книге рекордов Гиннеса появилась отдельная категория "Огромнейшая войлочная обувь". Первым и единственным ее участником является Валерия Лошак с гигантским валенком.

И хотя известие о рекорде художница уже получила, официально валенок из Мандрог будет считаться самым огромным в мире после того, как Валерия Лошак получит соответствующий диплом. Его доставят создательнице Королевской почтой до конца февраля.