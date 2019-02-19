Русский музей продолжает рассказывать сагу о Романовых

В Русском музее открылась очередная выставка из цикла "Сага о Романовых". На этот раз она посвящена эпохе Николая I.

Как только не честят этого самодержца в нашей истории! Николай Палкин, жандарм Европы, вешатель декабристов, реакционер, внедривший в общественное сознание идеологему: самодержавие, православие, народность. Все эти определения небеспочвенны. Но вместе с тем именно эпоха Николая I подарила миру шедевры Брюллова, Венецианова, Айвазовского, Александра Иванова. Именно в николаевскую эпоху в полную силу зазвучали голоса Гоголя, Пушкина, Жуковского. Появились такие шедевры архитектуры, как Исаакиевский собор, Храм Христа Спасителя, Новый Эрмитаж и Большой Кремлевский дворец. Словом, с точки зрения художественных достижений эпоха была яркой и неоднозначной. Именно так показать эти достижения задумали организаторы выставки, развернутой в Русском музее.

Она получилась огромная. Более 500 экспонатов - от живописных полотен до тончайшей графики, от личных рисунков царя до огромных ваз и помпезных сервизов императорского фарфорового завода. "Николаевская эпоха блистала избыточностью декора, пышностью и великолепием, которые были призваны показать всему миру парадную сторону и мощь России", - говорит куратор выставки Григорий Голдовский. Всматриваться в подробности этой изобильной пышности - занятие и трудоемкое, и весьма познавательное.

Один из самых больших разделов посвящен парадам и так называемым "каруселям" Николая I. Торжественные выезды, маскарады, балы - они представлены здесь во всех документальных подробностях. Например, на полотне Григория Чернецова "Парад на Царицынском лугу" (так называлось в николаевскую эпоху Марсово поле). На отдельной стене - десятки портретов из "Романовской галереи". Это тоже была идея Николая I - собрать все портреты царской фамилии в галерее Малого Эрмитажа.

Известно, что сам Николай Павлович брал уроки живописи и довольно квалифицированно судил о талантах живописцев. Кстати, именно при Николае I участились поездки российских художников за рубеж, было основано училище живописи и ваяния Московского художественного общества.

Несмотря на очевидную "парадность" экспозиции, внимательный зритель найдет в ней немало интимных подробностей. Например, впервые выставлены рисунки из бювара императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Тончайшие акварели собраны в альбом, который дети императора поднесли матери в подарок уже после смерти ее мужа, в 1858 году. Последний зал, пожалуй, наиболее человечный из всех. Походная кровать Николая I, его подростковые рисунки и записки показывают нам не солдафона, а живого человека, который, возможно, искренне хотел процветания и славы России, но достичь их так и не сумел.