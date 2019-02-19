Семен Стругачев сыграет в Театре имени Ленсовета одержимого местью

В Театре имени Ленсовета режиссер Владимир Петров выпускает 21 февраля новый спектакль – "Фальшивая нота" по пьесе Дидье Карона, современного французского драматурга.

На сцене двое: заслуженный артист России Артур Ваха (Миллер, всемирно известный дирижер) и народный артист России Семен Стругачев (Динкель, поклонник, непрошеный гость). Дуэль двух характеров, поединок личностей будут держать зрителей в напряжении до непредсказуемой развязки. Психологический детектив, где одна фальшивая нота может стоить человеку жизни.

Семен Стругачев рассказал "РГ" о своей новой роли.

Семен Михайлович, как давно вы ничего нового не репетировали в родном театре! Осталась всего одна роль-долгожитель: король Кастилии из романа Фейхтвангера "Испанская баллада". (Спектакль еще в 2008 году поставил Гарольд Стрелков, в то время главный режиссер Театра имени Ленсовета. - "РГ").

Семен Стругачев: Это, конечно, испытание для актера - 10 лет не играть ничего нового в родном театре. Хотя были какие-то предложения при Бутусове (с 2011 по 2017 год режиссер Юрий Бутусов руководил театром. - "РГ"). И даже "Тартюфа" начали репетировать к моему 60-летнему юбилею в прошлом году, с режиссером из Москвы Евгением Писаревым, я и текст уже выучил, но не случилось. Не по моей вине. И вот мне предложили пьесу "Фальшивая нота".

У нас в репертуаре давно нет новых музыкальных комедий, и я считаю, что театру не хватает комедий с моим участием, легких, веселых, я давно не играл комедийных ролей. Многие зрители идут на меня как на комика, а видят трагические роли (хотя это не так уж плохо). И молодые артисты должны получать удовольствие от существования на сцене, от легкости, юмора, музыки.

И опять драма! Эта пьеса потрясла меня темой - современной и вечной - добра и зла. Справедливость и несправедливость, существование человека на земле, его принадлежность к вере, Богу. Все заложено в крови человеческой. Мы подвержены грехам, воспитание, среда оберегают нас от них. Зрителю предстоит задуматься о смысле жизни, о своем предначертании. Для чего человек рождается? Для того, чтобы наслаждаться жизнью, приносить радость другим, оставить после себя хорошую память.

Наказание за то, что ты совершил плохой поступок, неизбежно придет к тебе. Иногда вспомнишь вещи, про которые неловко даже думать: там поступил не очень хорошо, здесь соврал, в мыслях был не чист. Кого-то обидел, а не нужно было это делать. По большому счету, ничего ужасного в жизни я не совершил и, надеюсь, уже не совершу, а по мелочам все-таки грешил. Главное - понимать, что ты сделал что-то плохое, не оправдывать себя, а просить прощение у того, кого обидел. Тогда можешь смело смотреть людям в глаза.

Спектакль о справедливости. Палач и жертва. История покаяния и прощения, очищения. Тема мести - герой вынашивал план мести за смерть отца почти 40 лет.

Семен Стругачев: Тема спорная. Мой герой хочет добиться справедливости таким жестоким путем - лишить дирижера душевного покоя, довести его до самоубийства. Это издевательство над человеком, даже иезуитство. Кто-то осудит его. Но моя задача в том, чтобы оправдать своего героя. И если публика поймет, что Динкель не мог поступить иначе, значит, я правильно сыграл своего героя. Не осуждая, а оправдывая. Он должен был поступить именно так. В конце концов, мои методы, которые многие не разделят, имеют право на существование.

А не хотели вы сыграть дирижера Миллера?

Семен Стругачев: Нет. Артур Ваха тут, что называется, в десятку! Моя роль - Динкель. Когда мне предложили пьесу, я предполагал, что сыграю ее с Сергеем Мигицко. На мой взгляд, это был бы очень хороший дуэт. По росту и внутреннему состоянию - Пат и Паташон. Но Сергей много занят, извинился и не стал участвовать. Разных артистов смотрели на эту роль - известных, заслуженных. Здесь очень важен союз - на сцене всего два человека, нужно знать, чувствовать друг друга. О Вахе я даже не думал, а сейчас убеждаюсь, что это хороший партнер. Не скрою, был тяжелый репетиционный процесс, мы притирались друг к другу и иногда поругивались, у него свое видение роли, у меня свое, но нами движет одно - выпустить хороший спектакль.

У меня немного другой подход к работе. Почему? В театре привыкли долго репетировать, месяцами. Я же в последнее время много работаю в антрепризе и знаю, что у нас мало времени. Считаю, что это замечательный опыт. Партнеры у меня прекрасные - Татьяна Васильева, Валерий Гаркалин, Ольга Прокофьева, Светлана Пермякова, Олеся Железняк. Я должен прийти на репетицию готовым, со знанием текста, и сразу включиться в работу над ролью.

Театр - понятие не только духовное, но и экономическое, надо экономить время и деньги. Работа в театре должна приносить и удовольствие, и средства для существования. Лозунг "художник должен быть голодным", извините, для тех, кто никогда не хотел кормить людей искусства.

Это ваше первое сотрудничество с режиссером Владимиром Петровым. Сработались?

Семен Стругачев: У меня были опасения, что мы друг друга не поймем, что Петров окажется тем "мэтром", которого невозможно будет в чем-то переубедить, а я человек творческий, сам ставлю спектакли на стороне и могу предлагать какие-то находки. Но мне очень понравилось работать с Владимиром Сергеевичем. Профессионал, знает, что делать, прислушивается к актерам, помогает раскрыться, без закидонов - амбиций - абсолютно мой вариант сотрудничества актера и режиссера. Мягкость, интеллигентность, музыкальность, хороший вкус. Самое прекрасное в нашем триумвирате (Петров, Ваха, Стругачев) - у нас практически одинаковое ощущение правды и лжи.

Я соскучился по репетициям и работаю с огромным удовольствием! Даже огорчаюсь, когда они заканчиваются - вот бы еще что-то сделать. Как всегда, репетиций не хватает.

Что сегодня играете "на стороне"?

Семен Стругачев: В Москве я поставил еще восемь лет назад в Театре имени Маяковского французскую комедию и играю в ней - "Дети портят отношения". В антрепризе - комедии "Палата бизнес-класса", "Просто бэби". С Олесей Железняк у нас замечательно веселый музыкальный спектакль "Дуэнья", пьеса классика британской драматургии Шеридана. Еще есть "Муж моей жены" режиссера Александра Огарева - с Валерием Гаркалиным, Игорем Скляром, Ольгой Прокофьевой. По 25 спектаклей в месяц у меня бывает.

И в симпатичной комедии в Кабардино-Балкарии снялся - "Понаехали". Хорошие партнеры - Елена Бирюкова, Анатолий Дзиваев...