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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Балтийский вальс

Сергей Шойгу и Александр Беглов обсудили новостройки военно-морского кластера Северной столицы
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Столичный выпуск № 37(7795)
Во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и министр обороны Сергей Шойгу вместе решали, как в Кронштадте будет создаваться современный военно-морской кластер.
По решению Сергея Шойгу и Александра Беглова кроме кадетов в Питере будут учиться и воспитанницы Минобороны. Фото: gov.spb.ru По решению Сергея Шойгу и Александра Беглова кроме кадетов в Питере будут учиться и воспитанницы Минобороны. Фото: gov.spb.ru
По решению Сергея Шойгу и Александра Беглова кроме кадетов в Питере будут учиться и воспитанницы Минобороны. Фото: gov.spb.ru

По словам главы города, сейчас идет формирование так называемой дорожной карты проекта. Беглов не скрывал: для его реализации потребуются усилия не только региональных чиновников, но и и федерального центра. Стройка на самом деле предстоит грандиозная. Ведь в Кронштадт планируют перевести все военно-морские вузы Петербурга и Ленинградской области. На их основе в течение шести лет будет создан центр учебной, научной и боевой подготовки ВМФ.

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Городские власти с особым вниманием относятся к таким проектам. Ведь речь идет не просто о новых военно-образовательных объектах, а о развитии учебной и научной инфраструктуры крупного российского региона. От этого выиграет не только Минобороны, сам Кронштадт, Северная столица и Ленинградская область. Данный проект имеет общероссийское значение.

Беглов и Шойгу также говорили о строительстве на острове Бычий филиала Пансиона воспитанниц Минобороны. Он должен стать для кадетов, суворовцев и нахимовцев культурным и спортивным центром. Такую задачу поставил глава военного ведомства РФ.

Александр Беглов и Сергей Шойгу говорили о строительстве в Санкт-Петербурге филиала Пансиона воспитанниц Минобороны. Он откроется 1 сентября

Министру показали несколько вариантов дизайна строящихся на острове столовой, спортзала, бассейна и жилых помещений будущего пансиона. Шойгу все это внимательно посмотрел и посоветовал авторам проекта заложить туда еще и отдельный многофункциональный зал. По замыслу министра, он должен быть своего рода трансформером - с мобильной сценой и технологическим окном, через которое будет подаваться и спортивный инвентарь, и оборудование для зрительного зала.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Шойгу также рекомендовал строителям при выборе цветовой гаммы учитывать, что в пансионе предстоит жить девчатам. Разрисовывать стены ромашками здесь вряд ли станут. Но от "казарменных" коричнево-зеленых тонов наверняка откажутся. Вообще, по мнению Шойгу, этот филиал вполне может стать одним из лучших учебных заведений для девочек в России. Министр распорядился использовать здесь только самые качественные и современные строительные и отделочные материалы. "К августу инфраструктура должна быть полностью готова к приему девочек", - приказал он.

О решении создать в Питере филиал пансиона воспитанниц Минобороны Шойгу объявил в декабре. А 1 сентября 2019-го учебное заведение уже распахнет свои двери. Известно, что на острове Бычий возведут учебно-административный и спальный корпуса на 560 мест, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотеку и медпункт. Программа обучения воспитанниц не будет отличаться от той, что используют в московском пансионе. Девочек возьмут на полное гособеспечение. Помимо общеобразовательного курса они получат музыкальную подготовку, изучат несколько иностранных языков, станут заниматься бальными танцами и спортом.

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