В Архангельской области стали чаще выявлять экономические преступления, связанные с так называемыми фирмами-однодневками. Еще недавно за год расследовалось одно-два дела о создании организаций на подставных лиц и фальсификации сведений в ЕГРЮЛ, а в 2018-м зарегистрировали уже свыше ста таких преступлений. Впрочем, это не означает, что фиктивных ООО становится все больше, просто с ними научились бороться.

Чаще всего подставные организации создаются для уклонения от уплаты налогов. Именно распутывание схем с участием многочисленных фирм-посредников позволило увеличить в Поморье налоговые поступления в бюджет от лесного бизнеса более чем на два миллиарда рублей. Подставные организации нередко используются и при хищении бюджетных средств - например, государственных грантов и субсидий. Еще одна криминальная сфера применения фиктивных юрлиц - легализация финансов, полученных преступным путем.

Совместную борьбу с экономическими "вредителями" ведут налоговая инспекция, прокуратура и органы внутренних дел.

- Фирмы-однодневки появились практически одновременно с рыночной экономикой, - поясняет Ирина Петрова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Архангельской области. - Налогоплательщики стремились оптимизировать расходы и порой прибегали для этого к незаконным методам. Один из них - заключение формальных сделок. Налоговые органы стали отмечать, что ряд организаций не ведут никакой самостоятельной деятельности, выступая лишь посредниками. При проверках выяснялось, что такие фирмы в действительности не находились по указанному адресу, а люди, которые числились их руководителями, порой даже не подозревали о своем статусе.

Эти организации создавались с одной целью - участие в незаконных схемах. И в самом деле: производитель продукции и ее конечный потребитель могут напрямую заключить сделку друг с другом - зачем им десяток посредников? Законопослушному бизнесу они не нужны. А вот недобросовестные налогоплательщики выстраивают целые схемы с участием подконтрольных фирм для искусственного завышения своих расходов.

Уголовную ответственность за незаконное образование юридических лиц, а также за использование для этого удостоверений личности ввели в 2011 году. Еще через четыре года в соответствующие статьи УК РФ внесли изменения, после чего они стали "работать" более эффективно.

Сложно конкурировать с теми, кто при помощи незаконных схем может предложить более выгодные условия

История фирм-однодневок, как правило, проста. Инициаторы аферы предлагают тем, кто нуждается в деньгах, за вознаграждение выступить учредителями ООО. Чаще всего подставными директорами становятся пенсионеры, студенты, люди без определенного места жительства.

- Им говорят, что делать ничего не придется - только предоставить паспорт. Вознаграждение обычно составляет от пяти тысяч рублей и больше, причем оно бывает как единовременным, так и ежемесячным. Люди соглашаются взять "легкие" деньги, даже не подозревая, что за такие действия предусмотрена уголовная ответственность. Одна жительница города Коряжмы стала учредителем полусотни фирм в разных регионах страны. А ведь подставное лицо не только несет наказание, предусмотренное УК РФ. Страдает его деловая репутация. Если он соберется создать полноценную фирму, ему будет сложно это сделать, - подчеркивает прокурор.

Фиктивный учредитель ООО не понесет за это ответственности лишь в том случае, если он вообще был не в курсе происходящего. Так, в Архангельской области попытались зарегистрировать фирму на жительницу одного из сел далекой от Поморья республики с помощью электронной цифровой подписи.

Но у налоговых органов возникли подозрения. С женщиной связались по телефону - оказалось, у нее и в мыслях не было создавать ООО в другом регионе, а ее подпись подделали.

Другой директор фирмы работал водителем лесовоза в Шенкурском районе области. Ранее был судим, с трудом нашел эту работу, планировал жить честно. Когда руководитель за дополнительный доход попросил его стать номинальным директором ООО, он первым делом поинтересовался: законно ли это? Начальник заверил, что да. И с помощью новоиспеченной фирмы получил субсидию в несколько миллионов рублей, что расценивается как хищение бюджетных средств.

Примечательно, что ответственность наступает за сам факт незаконного образования юрлица, даже если им не успели воспользоваться. Это помогает в профилактике более серьезных преступлений.

Если стало известно, что фирма не находится по адресу регистрации, а ее руководитель ничем не руководит, это уже является основанием для принудительной ликвидации юрлица в судебном порядке. А если через эту фирму проводят большие суммы, правоохранители вправе их "заморозить". Именно так по одному из дел в Поморье вернули в бюджет 25 миллионов рублей неуплаченных налогов, которые прокручивались через посредников.

Главные признаки фирмы-однодневки: отсутствие материально-технической базы, офиса по указанному в Госреестре адресу, реального руководителя и вообще какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. По сути, это пустота, фирма на бумаге. Но вред экономике она наносит вполне реальный.

- Честным участникам рынка сложно конкурировать с теми, кто при помощи незаконных схем может предложить более выгодные условия. Мы получаем жалобы от предпринимателей. Очищение рынка, создание действительно конкурентной среды помогает развиваться малому и среднему бизнесу, а в результате увеличивать налоговые поступления в бюджет, - подытожила Ирина Петрова.

Прямая речь

Сергей Родионов, руководитель УФНС России по Архангельской области и НАО:

- Наиболее характерным нарушением налогового законодательства в лесной отрасли региона является привлечение недобросовестными компаниями посредников, формирующих фиктивный документооборот для вывода НДС и завышения своих расходов. Фактически продукция поставлялась компаниям от непосредственных лесозаготовителей, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. Но в целях занижения своих налоговых обязательств компании "встраивали" в документооборот фирмы-однодневки, формально работающие с НДС. Налоговая служба приняла комплекс мер, направленных на исключение подобных схем ведения бизнеса.