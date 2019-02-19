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19.02.2019 16:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде сотрудник колонии ответит в суде за побои

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде бывший сотрудник исправительной колонии № 9, который избил осужденного, предстанет перед судом. Майора внутренней службы обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия.

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Инцидент произошел 30 января 2018 года в помещении дежурной части колонии, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области. Один из осужденных отказался убрать за собой остриженные волосы. За это заместитель начальника отдела безопасности исправительного учреждения, который в тот момент находился на службе, избил жертву руками и ногами. Осужденному диагностировали перелом двух ребер.

Сотрудник колонии, теперь уже бывший, признал свою вину в полном объеме. На стадии предварительного следствия его заключили под стражу. Когда следователи закрепили доказательственную базу, необходимость в содержании мужчины под стражей отпала. В конце декабря его перевели под домашний арест.

Уголовное дело возбудили на основании материалов проверки, которую провели сотрудники калининградской прокуратуры. Следователи допросили осужденных и работников колонии, провели очные ставки, получили результаты экспертиз. Сейчас прокурор Центрального района города Калининграда утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд.

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