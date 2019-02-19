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19.02.2019 16:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Фура сбросит лишнее

В Калининградской области заработала система весогабаритного контроля
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 36(7794)
В Калининградской области ввели в эксплуатацию девять новых постов весогабаритного контроля. Они расположились на трассах, где фиксируется максимальный поток большегрузного транспорта. Все объекты заработают в начале марта.

Первый стационарный автоматизированный пункт в регионе построили на автодороге Родники - Курган в конце 2016 года. В марте 2017-го объект начал выставлять штрафы - принцип работы был схож с видеофиксацией превышений скоростного режима. В результате количество нарушителей на этом участке трассы снизилось в 15 раз.

В Калининграде будут штрафовать за парковку на траве

Эксперимент признали удачным. В прошлом году, помимо пункта на автодороге Родники - Курган, в регионе действовали пять передвижных пунктов весового контроля. Кроме того, подрядчики начали возводить девять новых стационарных объектов. Сейчас их монтаж завершен, оборудование функционирует в тестовом режиме.

Главное назначение новых объектов - не взыскать как можно больше штрафов, а стимулировать перевозчиков работать без перегрузов, оказывающих колоссальное разрушающее воздействие на дороги. Ведь один проезд фуры с перегрузом в 50 тонн приравнивается к 20 тысячам проездов легковых автомобилей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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