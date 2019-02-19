В Ленобласти пассажира автобуса арестовали за убийство соседа

В Ленинградской области арестован 59-летний мужчина, которого подозревают в убийстве пассажира междугороднего автобуса, следующего из Пскова в Санкт-Петербург. Нападение произошло прямо во время рейса.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, по предварительным данным, мужчина убил пассажира на соседнем кресле из-за того, что тот сделал ему замечание.

Нападавший был пьян и мешал спокойной поездке других пассажиров.

Свидетелями случившегося стали остальные люди, находившиеся в салоне. Автобус тогда как раз проезжал Гатчину. Пассажиры общими усилиями скрутили нападавшего, водитель остановил автобус.

Мужчину передали в руки прибывших к месту стоянки полицейских.

Для пострадавшего вызвали "скорую". Но пассажир скончался до приезда врачей.