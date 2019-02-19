В Петербурге будут судить торговца паспортами несуществующей страны

Полиция Санкт-Петербурга завершила предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, который продавал иностранцам паспорта несуществующей страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ходе расследования удалось установить, что паспорта продавались от имени фиктивного учреждения. Двое местных жителей искали доверчивых клиентов среди трудовых мигрантов, еще один занимался изготовлением поддельных документов, а так называемым консулом несуществующей страны выступал 64-летний петербуржец. За паспорт или водительское удостоверение требовали сумму в размере от 15 до 100 тысяч рублей.

Фиктивный дипломат, который также являлся лидером преступной группировки, был задержан в марте 2018 года. В его отношении были возбуждены два уголовных дела по статьям 159 и 322.3 УК РФ, позже объединенные в одно производство. Сейчас материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.