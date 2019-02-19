В Петербурге на Невском проспекте троллейбус сбил пешехода

В центре Петербурга пешеход попал под троллейбус. Мужчина был сбит прямо на пешеходном переходе возле дома №27 по Невскому проспекту.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пострадавший мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Его личность сейчас устанавливается, пока о пострадавшем известно лишь то, что на вид ему около 60 лет.

Водитель троллейбуса №22, который совершил наезд, сейчас опрашивается сотрудниками правоохранительных органов. По факту случившегося начата проверка.