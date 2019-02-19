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19.02.2019 17:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Вологодской области в список памятников включили геоглиф "Ленин"

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)

Геоглиф "Ленин", расположенный в Вытегорском районе Вологодской области, получил статус выявленной достопримечательности. Таких памятников изначально было много по всему Советскому Союзу, но до наших дней сохранились единицы.

Как сообщил инициатор признания геоглифа памятником активист Семен Травин, геоглиф у села Макачева был выполнен в 1924 году вскоре после смерти Владимира Ленина.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Тогда у села были высажены несколько десятков деревьев таким образом, чтобы с высоты птичьего полета получалось слово "Ленин". В 1970-м году в этом же селе по предложению педагога местной школы было высажено еще несколько десятков деревьев, которые уже образовывали цифру "100", что означало столетие со дня рождения вождя мирового пролетариата.

Как следует из приказа департамента культуры Вологодской области, в ближайшее время будут определены требования к содержанию геоглифа.

Справка "РГ"

Геоглиф - это рисунок, выложенный из камней, травы или созданный путем высаживания деревьев. Известно, что геоглифы в память о Владимире Ленине есть также в Омской и Курганской областях. Причем, о последнем общественность узнала случайно, когда геоглиф попал на съемку космических спутников, до этого о том, что есть такой необычный объект, знали лишь жители окрестных деревень.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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