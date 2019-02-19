Вологодская область кардинально обновит автобусный парк

В Вологодской области реализуется сразу несколько программ по обновлению автобусного парка. Новые автобусы будут поставлены в муниципалитеты, школы, на транспортные предприятия, также область закупит новые кареты скорой помощи, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Кардинальное обновление автобусного парка началось осенью прошлого года с закупки новых школьных автобусов. В Вологодской области школьными автобусами пользуются почти девять тысяч учеников. До школ в поселках, деревнях и малых городах проложено 477 маршрутов. Всего же по дорогам региона курсирует 290 школьных автобусов. Основная их часть была закуплена семь-восемь лет назад, поэтому в обозримой перспективе эти автобусы нельзя будет использовать для перевозок детей.

В регионе решили не ждать часа икс и начали масштабное обновление школьного автобусного парка. В ближайшие три года школы получат 190 новых автобусов, оборудованных по последнему слову техники.

Регион обновляет и общественный транспорт. Так, в Вологде появится 25 новых автобусов, на их закупку из областного бюджета решено выделить 250 миллионов рублей.

Данный вопрос инициировали сами горожане во время градостроительного совета в Вологде. Градостроительный совет - это, по сути, совещание на месте, в котором принимают участие власти региона, представители органов МСУ и сами жители. В таком формате градостроительные советы начали проводиться в Вологодской области с осени прошлого года.

- Мы провели социологические исследования во всех муниципалитетах, проанализировали обращения граждан и стали проводить в каждом муниципальном образовании градостроительные советы с участием жителей. Проблемы, которые люди озвучивали, мы теперь выносим на градостроительный совет в Вологде. Возвести мост, закупить оборудование в ЦРБ, построить новый ФОК или школьный стадион - все эти вопросы обсуждаются на градостроительном совете, и по каждому проходит голосование. Если граждане принимают идею, то на нее направляют средства. В каждое муниципальное образование в ближайшие три года будет выделено от одного до 12 миллиардов рублей. Люди должны поверить, что мы обязательно реализуем все их поручения. А таких поручений по итогам градостроительных советов уже набралось более тысячи, - прокомментировал Олег Кувшинников.

Реализация наказов жителей стала возможна после того, как Вологодская область значительно улучшила свои финансовые показатели. Не секрет, что последние семь лет регион жил туго затянув пояса.

Ситуация была непростая: по уровню государственного долга область занимала 81-е место, бюджет был стабильно дефицитным. Чтобы переломить негативные тенденции, в области стали реализовывать целый комплекс мер, в основе которых было привлечение инвесторов, диверсификация экономики и тотальная экономия. Планировалось, что к бездефицитному бюджету регион придет к 2020 году. В итоге план оказался перевыполнен, и необходимых показателей область достигла уже к 2019 году. Все это дало возможность из областного бюджета направлять средства на реализацию муниципальных проектов. Кроме того, в Вологодской области стали реализовываться еще восемь социальных инициатив, в народе получивших название "губернаторские".

Одна из них, кстати, также касается автобусов. В скором времени каждый район Вологодской области получит по автобусу. Как оказалось, в муниципалитетах о собственном транспорте мечтали давно.

- Посещая муниципальные образования Вологодской области, я столкнулся с таким неожиданным, казалось бы, вопросом. В наших муниципальных образованиях огромное количество творческих коллективов, спортивных команд, которые хотят встречаться друг с другом, ездить на соревнования. Область огромная: 26 муниципальных образований, 144 тысячи квадратных километров, и встает вопрос, как добраться. Поэтому мы, реагируя на просьбы жителей, приняли решение закупить в каждое муниципальное образование автобусы. Появиться они должны уже в апреле, - отметил Олег Кувшинников.

Также в рамках губернаторских инициатив в Вологодской области установят свыше 10,5 тысячи новых фонарей, отремонтируют действующие и перестанут их выключать по ночам.

Об этой проблеме власти региона также узнали от жителей. Далеко не во всех деревнях и селах ночью горит свет, у муниципалитетов просто нет средств на оплату счетов за электроэнергию и содержание уличных фонарей. Изучив данную проблему, в регионе приняли решение направить 400 миллионов рублей, которые Вологодская область получила в качестве гранта за успехи в социально-экономическом развитии, на систему уличного освещения в регионе.

Целый ряд инициатив касается жителей частного сектора. Так, ветераны и многодетные семьи вместо 500 рублей будут получать полторы тысячи в качестве компенсации на покупку газа. Также льготникам станут выделять по пять тысяч рублей на покупку дров.

Предусмотрены и меры прямого материального стимулирования. Так, ЕДВ в Вологодской области с 750 рублей увеличивается до полутора тысяч. В два с половиной раза возрастет стипендия студентов техникумов и колледжей. А лаборанты, библиотекари, социальные работники, тренеры, младшие воспитатели и другие работники бюджетной сферы, которые не вошли в знаменитые президентские указы, получат прибавку к зарплате сразу в 20 процентов.

На реализацию всех этих инициатив из областного бюджета потребуется порядка 2,6 миллиарда рублей. Власти региона отмечают, что область может позволить себе такие траты, поскольку от бюджета тотальной экономии она смогла перейти к бюджету развития.