Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.02.2019,  
11:28
Текст:  Светлана Цыганкова

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

Фото: Technical Sergeant Michael Boquette, USAF / wikimedia.org Фото: Technical Sergeant Michael Boquette, USAF / wikimedia.org
Фото: Technical Sergeant Michael Boquette, USAF / wikimedia.org

Самолет Военно-воздушных сил США выполнял разведку в Черном море недалеко от Крыма. Он провел здесь около трех часов.

Весь маршрут самолета-разведчика Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 можно проследить на ресурсе PlaneRadar. На карте видно, что самолет отправился в путь с авиационной базы в Греции. Было это в 08:35 по московскому времени. Через десять минут Boeing уже был в акватории Черного моря. После этого он несколько раз облетел границы полуострова Крым.

У границ России засекли три самолета-разведчика США

Как сообщает РИА Новости, это далеко не первый полет самолетов-разведчиков недалеко от границ России. В феврале вблизи Крымского полуострова заметили сразу два воздушных судна ВВС США: самолет-разведчик RC-135V и беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk.  Ранее у границ Калининградской области был обнаружен самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Швеции GIV SP.

А вообще за 2018 год подразделения радиотехнических войск ВКС России выявили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них - иностранные боевые самолеты, из которых более одной тысячи - самолеты-разведчики.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Российский самовзрывающийся беспилотник назвали угрозой для систем ПВО 11:50
В США оценили "смертоносный" российский танк Т-90МС 18.02.2019
Почему американский спецназ во Вьетнаме предпочитал автомат Калашникова 18.02.2019
самолеты
Фото: Ольга Смольская/ТАСС
Военную полицию оснащают новыми машинами и беспилотниками 18.02.2019
ВКС РФ получат первый серийный Су-57 в 2019 году 18.02.2019
Головокружительный полет Як-130 сняли на видео в Лаосе 16.02.2019
разведка
Российских солдат снабдят реактивным "глазом" 27.01.2019
США снова отправили разведку к границам России 16.01.2019