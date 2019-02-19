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19.02.2019 11:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Астраханский Ромео предпочел Джульетте зрительницу из зала

Текст: Лариса Ионова (Астрахань)
Фото: Астраханский государственный театр оперы и балета Фото: Астраханский государственный театр оперы и балета
Фото: Астраханский государственный театр оперы и балета

Необычный финал балета "Ромео и Джульетта" в Астраханском государственном театре оперы и балета привел в восторг зрителей. После финальных аккордов музыки Сергея Прокофьева солист театра Даниил Соколов, не выходя из образа Ромео, вдруг оставил свою Джульетту и спустился в зрительный зал. Там вручил букет цветов сидевшей в первом ряду девушке. Встал на колено и преподнес ей кольцо.

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- Зал зааплодировал, а счастливая возлюбленная Даниила Соколова согласилась стать его женой, - рассказала пресс-секретарь театра Людмила Ролина. - Ее зовут Ксения, и встречаются молодые люди больше двух лет.

Несмотря на то, что со дня первой постановки "Ромео и Джульетты" прошло почти 75 лет, это произведение по-прежнему современно и близко любой аудитории театра - своей историей всепобеждающей любви - той, что сильнее смерти. В основе драматической истории Ромео и Джульетты лежит реальное событие, произошедшее в XVI веке. В трактовке художественного руководителя балета, главного балетмейстера астраханского театра заслуженного артиста РФ Константина Уральского спектаклю получился позитивный, воспевающий красоту мира, народной жизни и юных героев Ромео и Джульетты, их любви.

Этот балет стал третьим в репертуаре молодой астраханской балетной труппы. Главные роли исполнили солисты астраханского театра Мария Стец и Даниил Соколов, который танцует партию Ромео с самой премьеры в 2013 году. Даниилу Соколову 26 лет, он выпускник Московской государственной академии хореографии, с 2011 года - солист балета Астраханского государственного театра оперы и балета, узнаваемый Базиль из "Дон Кихота" Минкуса, Принц Зигфрид из "Лебединого озера" Чайковского, Принц Коклюш из "Щелкунчика".

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