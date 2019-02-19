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19.02.2019 12:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

К вину кусочек сыра

Благодаря туристам на полуострове выросли козьи фермы
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма № 36(7794)
Туризм и виноделие стимулируют разведение в Крыму коз и овец. Теперь это не только экзотика сельской жизни, но и стремительно растущий бизнес. Владельцы дорогих винных магазинов, организаторы гастрономических фестивалей и рестораторы - все хотят видеть в своем ассортименте козий сыр. Спрос формируют туристы, оценившие в европейских турах классическое сочетание сухого вина и сыра.
Спрос на козье молоко и особенно сыры стимулирует местных фермеров увеличивать поголовье. Фото: Сергей Винник/РГ Спрос на козье молоко и особенно сыры стимулирует местных фермеров увеличивать поголовье. Фото: Сергей Винник/РГ
Спрос на козье молоко и особенно сыры стимулирует местных фермеров увеличивать поголовье. Фото: Сергей Винник/РГ

Козьими фермами сегодня никого не удивишь, и в Крыму они есть в каждом районе. Правда, до сих пор это было семейное занятие, которое зачастую и бизнесом назвать сложно. Но спрос, как известно, рождает предложение. И три года назад в Первомайском районе Крыма появилась первая промышленная козья ферма. В 2016 году кооператив "Правда" получил от государства грант пять миллионов рублей, добавил собственные средства, закупил оборудование, построил помещения и приобрел животных. Козы в основном заанеской породы. Выбор был неслучаен. Животных этой выведенной в Швейцарии породы отличают высокие надои и жирность молока, которое к тому же напрочь лишено специфического вкуса и запаха.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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- Животных покупали на частных фермах, поголовье собирали по всему Крыму, - рассказывает коммерческий директор кооператива "Правда" Асатур Авакян. - Пытались найти в других регионах России большую партию породистых коз, но там их тоже нет.

Теперь эти трудности позади, и сегодня в дойном стаде уже 500 голов и 200 голов молодняка. К осени стадо увеличится до 1200 - 1300 голов. С каждой козы фермеры получают полтора литра молока в сутки. Основная часть продукции идет на ближайший завод в Саках. У кооператива молоко покупают по 50 рублей за литр, а в розницу оно продается уже по 100 рублей. Сыр стоит еще дороже, более 1000 рублей за килограмм. Поэтому в хозяйстве сейчас стремятся сделать акцент на переработке.

- Порядка 40 тонн мы поставили на молокозавод, около 30 тонн переработали сами, сделав сыр, и часть молока продали населению, - рассказал бригадир фермы Рустем Асанов. - Сейчас организовали свою сыроварню и будем стремиться около 70 - 80 процентов молока перерабатывать у себя.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Отсутствие серьезной конкуренции в этой сфере делает бизнес сверхприбыльным. Продавать животных кооператив пока не планирует, ведь через два года здесь намерены производить до двух тонн козьего молока в сутки. Фермеры уверены, что со сбытом проблем не будет, крымский козий сыр уже сейчас готовы покупать не только на полуострове, но и в Москве.

- Спрос на эту продукцию превышает предложение, и маленькими фермами уже не обойтись. Поэтому мы поставили это направление на производственную основу и в этом году должны выйти на тонну - полторы молока в сутки, - говорит председатель кооператива Валерий Хаситошвили.

Фото: depositphotos.com
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Чтобы не хранить все яйца в одной корзине, кооператив параллельно развивает несколько агронаправлений. К примеру, в 2016 году от государства фермеры получили грант в размере десяти миллионов рублей на развитие овцеводства. И сейчас стадо овец на ферме больше двух тысяч голов. В прошлом году кооператив продал около трех тонн шерсти на фабрику в Ставропольском крае, однако закупочные цены на это сырье делают бизнес низкорентабельным. Гораздо прибыльнее производство баранины. За год на мясо продали около тысячи голов. А в перспективе подумывают и о производстве овечьего сыра.

Козью и овечью фермы обслуживают 10 - 12 человек. Успешный бизнес позволяет платить сотрудникам достаточно высокую даже по меркам города зарплату.

- Если мы обеспечим зарплату 30 - 35 тысяч рублей, то проблема с кадрами отпадает сама собой, - говорит Валерий Хаситошвили.

В профильном министерстве такой масштаб кооперации только приветствуют. Чем больше производство, тем весомее уровень государственной поддержки. Ведь, получив из бюджета субсидию в размере 10 - 15 миллионов рублей, гораздо легче развивать любое направление в сельском хозяйстве.

Комментарий

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

- В 2019 году на создание и развитие КФХ начинающим фермерам запланирована государственная поддержка в размере 142 миллионов рублей, 30 миллионов рублей - на развитие семейных животноводческих ферм. В этом году на поддержку животноводства будет выделено 345 миллионов рублей. А за сохраненное и увеличенное поголовье коров, овец и коз производители получат 94,2 миллиона рублей.

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