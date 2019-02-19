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19.02.2019 16:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Донские чиновники стерли мусор в фоторедакторе

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

В Ростовской области были подделаны отчеты властей о ликвидации незаконных свалок. Снимки, предоставленные с места свалок в Семикаракорске были обработаны при помощи фоторедактора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Фото: ОНФ "Интерактивная карта свалок"
Саратовский чиновник "убрал" свалку с помощью Photoshop

Эксперты ОНФ выявили фальсификацию на собственной "Интерактивной карте свалок".

- Фотографии, которые поступили в региональное отделение ОНФ от сотрудников администрации Семикаракорска, вызвали сомнение в своей достоверности. На одном из снимков мы видим одни и те же фрагменты, точь-в-точь, до каждого пикселя повторяющие друг друга. Видимо, это изображение было скопировано, а затем несколько раз размещено с помощью компьютерного фоторедактора на данном снимке. Отчеты по остальным двум объектам также вызывают большие сомнения в их реальности. Кроме того, в свойствах всех трех файлов есть пометка, что они обработаны в фотошопе, - говорит координатор проекта ОНФ в Ростовской области "Генеральная уборка" Алексей Мирошниченко.

Фото: iStock
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Представитель ОНФ отметил, что похожий случай произошел в Саратовской области - вместо фотографии, на которой должно быть видно, что проблема решена, чиновники предоставили для портала ОНФ "Интерактивная карта свалок" старый снимок свалки, который был предварительно обработан в фоторедакторе.

- Случай в Семикаракорске показал, что слуги народа стали хитрее. Они выезжают на место, фотографируют под другим ракурсом и в другое время года, а потом уже в редакторе "замазывают" образовавшуюся свалку, и все - идеальный пейзаж готов. У нас не вызывает никакого сомнения, что эти "отчеты" являются недостоверными. Мы крайне внимательно проверяем не только все поступившие к нам обращения граждан, но и ответы чиновников, - отметил Мирошниченко.

На бурную деятельность коллег, составивших "липовые" отчеты, отреагировал глава администрации Семикаракорского района Виктор Талалаев. Он сообщил, что уволен руководитель центра комплексного благоустройства администрации города. В настоящее время ликвидированы две свалки.

Как заверил координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта, общественники проверят в Семикаракорске муниципальные траты на вывоз и ликвидацию мусора.

Власть Работа власти Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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